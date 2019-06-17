2019-06-17T14:20:05+03:00
Политика

Сколько стоит предвыборная агитация в газете «Комсомольская правда»

Стоимость печатной площади для оплаты зарегистрированными кандидатами, участвующими в выборах Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года
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Региональный выпуск газет «Комсомольская правда» (св-во ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014) и «Комсомольская правда. Еженедельник» (св-во ПИ № ФС77-58658 от 21.07.2014), территория распространения: Ставропольский край, Республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика Российской Федерации.

Прайс-лист.

Прайс-лист.

Стоимость изготовления 4 полос, полноцвет, тираж 10 000 экз.: бумага газетная - 190 000 руб. с НДС; офсет - 260 000 руб. с НДС.

Ставропольский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» 355037 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, тел./факс (8652) 95-11-90, 95-11-91, 95-11-92. E-mail: advert.stav@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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