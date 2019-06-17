Сколько стоит предвыборная агитация на Радио «КП»
Стоимость эфирного времени для оплаты зарегистрированными кандидатами, участвующими в выборах Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года
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Радиоканал «Комсомольская правда» (св-во Эл № ФС77-58442 от 25.06.2014, лицензия на радиовещание: серия РВ № 27253 от 16.10.2015), частоты FM: 105.7, 88.8, территория вещания: Ставропольский край.
Прайс-лист.
Ставропольский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» 355037 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, тел./факс (8652) 95-11-90, 95-11-91, 95-11-92. E-mail: advert.stav@phkp.ru
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