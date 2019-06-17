«Экстрим на водах»: отдыхающие проплыли по дождевой реке на надувном фламинго

В Пятигорске сильные ливневые дожди привели к затоплению нескольких улиц. Горожане стали выкладывать в сеть видеозаписи разлившейся по дорогам воды.

- Судя по многочисленным обращениям от пятигорчан, проблема с ливневками в городе до сих пор актуальна и не решена, - пишут возмущенные жители в обращении на имя мэра города.

На кадрах действительно виден коммунальный апокалипсис: бурные потоки грязной дождевой воды несут мусор, в них тонут автомобили и по колено бредут жители города. Но нашлись и те, кому и разгул стихии — повод для веселья. Один из очевидцев снял на видеокамеру пятигорчан, плывущих по дождевой реке на надувном розовом фламинго. Непонятно, то ли горожане решили позабавиться, то ли действительно посчитали, что так сподручнее перемещаться по городу. Кстати, для ставропольцев подобная находчивость — обычное дело. В Ставрополе во время сильных ливней группа экстремалов устроила катания на вейкбордах.

Отдыхающие Пятигорска проплыли по дождевой реке на надувном фламинго.

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