«В любой момент могу впасть в кому»: Ставропольчанка с инвалидностью отправилась во Владивосток на велосипеде

— Я живу на тонкой грани. В любой момент могу впасть в кому. Но это не приговор. Это не то, чего нужно бояться. Моя болезнь позволила мне повзрослеть и иначе взглянуть на жизнь. Преодолеть страхи и делать то, что я всегда хотела и любила. И, конечно, делиться этим с другими, — рассказала «КП - Северный Кавказ» путешественница Наталья Иванова.

Авантюристке 43 года, и сорок четвёртый день рождения она будет отмечать в пути из Ставрополя во Владивосток. Наталья Иванова больше двадцати пяти лет страдает от сахарного диабета первого типа. Женщина не расстаётся с инсулиновой помпой. Но это не лишает её сил.

— 10 840 километров — вот примерное намеченное расстояние. Я уверена, что смогу его пройти. Ехать планирую спокойно — по 60-130 километров в день. Торопиться мне нельзя, да и некуда. Времени в достатке, — объясняет путешественница.

Во Владивосток Наталья стремиться, чтобы поблагодарить людей, вдохновивших её на путешествие — участников самой протяженной в мире ультрамарафонской шоссейной велогонки. Спортсмены пройдут расстояние от Москвы до Владивостока за 24 дня. Ну а Наталья рассчитывает уложиться в 80 дней.

Путешественница будет в пути 80 дней. Не ради спора, а ради мечтыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Ехать планирую по 10-12 часов в сутки. Остальное время на отдых, перекусы. Конечно же, придётся ехать вдоль трасс, но меня это не пугает. Хотя под палящим солнцем, бесспорно, бывает очень тяжело. Ем утром и вечером поплотнее, днём лёгкий обед и перекусы сладкими батончиками. Сплю, чаще всего, в палатке, хотя когда рядом есть город, можно отдохнуть и в хостеле, — объясняет Наталья.

Профессиональный юрист из Ставрополя, она с детства обожала путешествия, но болезнь внесла свои коррективы. Несмотря ни на что, около пяти лет назад Наталью захватила мечта покорить Эльбрус. Затем женщина отправилась на высочайшую вершину Алтая — гору Белуха.

Как рассказала путешественница в интервью ИА «Победа 26», восхождение получилось для неё крайне неудачным. После неловкого падения в начале путешествия Наталья получила сотрясение и перелом носа. Группе пришлось оставить её с небольшим количеством еды одну на поляне. Четыре дня пострадавшая ждала их возвращения, а после решила путешествовать иначе.

Наталья Иванова поучаствовала в гонке «Ледяной штурм», покорив на велосипеде озеро БайкалФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Мне надо было отвезти трёхколёсный велосипед отцу в Тюмень. И мне пришло в голову проехать весь путь на нём. Знакомые, конечно, многие были в шоке. Но я поехала не чтобы им что-то доказать. Я понимала, что я должна жить полно и идти к своей мечте, — вспоминает женщина.

После этого о путешественнице узнали. Теперь женщину часто приглашают на встречи с детьми-диабетиками. Как живой пример того, что человек может превозмочь свой недуг.

— Знаете, когда я рассказывала в первый раз, я заметила, как в их маленьких глазах заиграл огонёк азарта и надежды, — с теплом вспоминает путешественница. — С тех пор я часто встречаюсь с людьми, рассказываю, выступаю. И во Владивосток, знаете, я тоже ради этого еду. Чтобы как можно больше людей понимало, что болезнь — это не приговор. Это возможность понять и принять жизнь. Понять и принять себя. И найти в мире то, что важнее материальных благ и удовольствий!