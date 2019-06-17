2019-06-17T17:54:23+03:00
Политика

«Пытался перенести болезнь на ногах»: стали известны подробности госпитализации главы Дагестана

Владимир Васильев управляет республикой из московской больницы
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики ДагестанВладимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан
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Глава Дагестана Владимир Васильев попытался «перенести болезнь на ногах», но слёг в больницу с пневмонией и подозрением на воспаление лёгких. В руководстве региона говорят о скором возвращении Васильева.

— Владимир Абдуалиевич пытался перенести болезнь на ногах, но врачи настояли на его госпитализации для обследования, у него подозревают воспаление лёгких. Он находится в Москве, в клинике, но чувствует себя нормально. Мы постоянно находимся в телефонном контакте, поэтому никаких трудностей, связанных с этим инцидентом не предвидится, — сообщил ТАСС руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов. — Например, сегодня мы обсуждали текущую повестку дня. А ближе к вечеру я доложил главе об итогах только что завершившейся весенней сессии Народного собрания республики. Он в курсе всех внутренних процессов. Работает, ставит задачи, дает поручения.

Об экстренной госпитализации Владимира Васильева в правительстве сообщили утром в понедельник, 17 июня. Его обязанности временно возложены на председателя правительства Республики Дагестан Артёма Здунова.

Напомним, что Васильев возглавил Дагестан осенью 2017 года. Именно под его руководством в регионе развернулась масштабная компания по борьбе с коррупцией. Под уголовные дела попали самые высокопоставленные чиновники, вплоть до бывшего председателя правительства региона Абдулсамада Гамидова, его помощников, мэра Махачкалы, а также членов кабинета министров республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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