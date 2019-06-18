ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Промхим»

Документ предусматривает расширение взаимодействия в проектах по мелиорации земель хозяйства и в программах, связанных с развитием хлопкового бизнеса группы.

Со стороны банка договор подписали управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике Александр Дыренко, со стороны предприятия - Генеральный директор ООО «Фирма «Промхим» Алибек Шебзухов.

- ГК «Промхим» за счет диверсификации бизнеса снижает финансовые риски. Это позволяет Группе реализовывать масштабные интересные проекты в регионе, одним из которых является развитие хлопководства на Северном Кавказе. Мы готовы поддержать ГК «Промхим» в осуществлении их планов, - отметил в ходе подписания соглашения Александр Дыренко.

- Для нас ВТБ - партнер, который проверен временем. С помощью кредитных средств банка нам удалось значительно укрепить сельскохозяйственное направление деятельности группы, поэтому подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве - логичный шаг в развитии наших партнерских отношений, - прокомментировал Генеральный директор ООО «Фирма «Промхим» Алибек Шебзухов.

ВТБ и ГК «Промхим» сотрудничают с 2015 года. За этот период на финансирование текущих расходов и капитальных вложений банк предоставил предприятиям группы около 1 млрд рублей, из которых порядка 60% кредитных средств выданы на льготных условиях по программе Министерства сельского хозяйства РФ.

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