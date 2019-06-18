Российских космонавтов будут готовить к полетам в Чечне

В Чечню приехала делегация Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина во главе с начальником центра Павлом Власовым и его замом Юрием Маленченко. Они встретились с главой республики Рамзаном Кадыровым и вместе посетили Университет спецназа в чеченском Гудермесе. Там же обсудили планы по подготовке на базе этого уникального для России вуза космонавтов. По мнению Власова, университет может стать отличной площадкой для комплексной подготовки космонавтов перед полетами.

Власов отметил, что у подготовки спецназа и космонавтов есть много общего. Их учат альпинизму, десантированию и прыжкам с парашютами, выживанию в тяжелых условиях в дикой природе. Начальник Центра считает, что горная местность Чечни хорошо подойдет для обучения космонавтов в рамках курса "посадка в незапланированном месте".

- Обычно, помимо гор, это еще и болото, и море, ведь при возвращении с околоземной станции капсула космонавтов может полететь по незапланированной траектории и приземлиться в труднопроходимых местах, - сказал Власов.

В университете спецназа начальника Центра привлекла возможность отрабатывать множество навыков в одном месте.