«Ты меня не уважаешь?»: Дагестанский певец-гей поджёг квартиру бывшего парня

Московский суд по ходатайству полиции посадил под домашний арест дагестанского певца Ризвана Алиева. Исполнитель обнёс и поджёг квартиру бывшего любовника и выкрал золото из сейфа. Подробности истории «КП - Северный Кавказ» уточнил источник в правоохранительных органах столицы.

Ризван Алиев близко сдружился с массажистом Маратом Авиловым совсем недавно. Молодой человек, по долгу профессии, мог исполнить самые заветные фантазии певца. Но через короткое время их крепкая мужская дружба дала трещину. Марат узнал, что у его дорожайшего друга слишком много «близких друзей» и стал устраивать сцены ревности.

Парень получил жесткий ответ и затаил обиду. Месть придумалась самая простая: парень стал писать горы комментариев в социальных сетях, рассказывая пикантные подробности «настоящей мужской дружбы».

Ризван Алиев во время выступления. Фото: кадр видео Youtube

Такого неуважения известный дагестанский певец стерпеть не мог. При встрече он стал кричать, материться и угрожать убийством. А после перешёл к решительным действиям. 25 мая Марата вызвали на сеанс массажа. Вернувшись, Авилов увидел пожарные машины — его квартира сгорела дотла.

Причиной стал поджог. Авилов сразу указал на звезду дагестанской эстрады. Да и камеры перед домом запечатлели человека, очень похожего на Алиева. Увидев доказательства, певец сознался. Кроме того, оказалось, что исполнитель не погнушался и обчистил сейф, в котором лежало золото на 700 тысяч рублей. Украшения, по наводке вора, нашли в закопанными в лесу и вернули законному владельцу.

Теперь певцу грозит крупный штраф и тюрьма. Сейчас он находится под домашним арестом.