«Мы тут не в ромашки играем»: Даудов ответил на претензии дагестанцев из-за границы

Споры вокруг определения границы между Чечнёй и Дагестаном продолжаются. После жёсткой критике со стороны председателя правительства Дагестана Хизри Шихсаидова, раскритиковавшего чеченскую сторону, не смог промолчать его коллега Магомед Даудов.

Спикера парламента Чечни возмутили слова Шихсаидова о том, что местным жителям «не понравилась» ситуация с установлением знака «Чеченская Республика. Шелковской Район», несмотря на то, что официально он находится на территории Чечни.

— Хочу сразу заявить, руководство Чеченской Республики в вопросах территориальной принадлежности земель в ромашки не играет, нравится — не нравится. Ответственность за всю ситуацию со знаками ложится на руководство и правоохранительные структуры Дагестана! Никто из жителей Чечни не позволял себе нечто, что могло бы бросить тень на дружественные отношения с братским народом Дагестана. А жители Кизляра позволили себе демонтировать наш знак, — заявил Даудов.

Также Шихсаидов раскритиковал чеченскую сторону за стягивание силовиков к месту конфликта. По словам Даудова, он прибыл на место по заданию Рамзана Кадырова, чтобы обеспечить «братские переговоры». А полицейские стали гарантом их безопасности.

Спецназ охраняет территорию спора из-за указателей границы в Дагестане.

— Со мной были не кто иные, как сотрудники МВД и Росгвардии. Нам не понятно, почему у кого-то вызывает возмущение факт их присутствия на месте событий?! Они выполняли свои законные обязанности по обеспечению правопорядка и не допустили новых провокаций, — подчеркнул политик.

Спикер парламента Чечни отметил, что предложение уточнить границы было инициативой дагестанской стороны.

— Инициатива по уточнению административной границы между нашими субъектами исходила не от нас, а как раз от руководства Дагестана. А когда мы согласились, создали комиссию, предоставили все необходимые документы, с нами почему-то не хотят работать. И ответ всегда один и тот же – «мы не готовы». Тогда, что за нужда была запрягать телегу впереди лошади?! Надо было предлагать работу по готовности, а не бежать впереди паровоза, — резюмировал Даудов.

Напомним, что по решению полпреда президента в СКФО Александра Матовникова, решение вопроса об установлении границ между регионами отложено на 2020 год.

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В ночь на 11 июня на въезде в Кизляр местные жители демонитровали недавно установленную там табличку с надписью «Чеченская Республика. Шелковской район». Из-за петляющей границы территория в окрестностях Кизляра действительно относится то к Чечне, то к Дагестану, однако где именно она пролегает, раньше никто особо не задумывался (подробности).