2019-06-19T17:52:27+03:00
Экономика

ВТБ инвестирует в торговую отрасль Ставрополья

ООО «Трубокомплект» получит 70 млн рублей
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ВТБ инвестирует в торговую отрасль СтавропольяВТБ инвестирует в торговую отрасль Ставрополья
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ВТБ установил кредитный лимит ООО «Трубокомплект» (входит в ГК «Трубокомплект») в 70 миллионов рублей на срок до четырех лет в рамках обновленной программы Министерства экономического развития РФ, утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764. Средства будут направлены на ведение текущей деятельности компании.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, отметил, что ВТБ сотрудничает с предприятием третий год, являясь единственным его кредитором на данный момент.

- Мы ценим доверие нашего партнера и стремимся стать банком первого выбора для компаний Северного Кавказа, предоставляя широкий выбор финансовых инструментов для развития их бизнеса, - подчеркнул он.

- Предприятие работает на рынке оптовой продажи металлопрофиля и строительных материалов на Ставрополье порядка 25 лет, прочно занимая свою нишу. Безусловно, для динамичного развития бизнеса в сфере торговли необходимы дополнительные оборотные средства, поэтому наличие надежного финансового партнера - немаловажная часть успеха, - прокомментировал Анатолий Циос, генеральный директор ГК «Трубокомплект». На 1 мая 2019 года доля компаний торговой отрасли в кредитном портфеле ВТБ на Северном Кавказе составляет 28%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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