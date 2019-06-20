«Россети Северный Кавказ» - молодому поколению энергетиков: впервые в соревнованиях профмастерства участвуют студенты

На Ставрополье, на учебно-тренировочном полигоне вблизи Изобильного, энергетики со всего Северного Кавказа соревнуются в профессиональном мастерстве. В течение недели специалисты по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ филиалов компании «Россети Северный Кавказ» из Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии - Алания, Кабардино-Балкарии и Чечни отстаивают звания лучших в профессии.

В этом году руководство энергокомпании внесло изменения в регламент мероприятия, и впервые в истории профессиональных соревнований энергетиков в числе участников - студенты, будущие энергетики. Команда «Энергоотряд» Невинномысского энергетического техникума получила возможность не только наблюдать за ходом соревнований бригад в качестве референтов судей, но и пройти сложные конкурсные этапы. Конечно, на особых условиях.

Студенты перед началом состязаний прошли необходимый инструктаж и допущены к соревнованиям по регламенту в качестве волонтеров-наблюдателей. На этапах соревнований все, как в ежедневной работе энергетиков: получение допуска, инструктаж, проверка оснащения и только после этого - выполнение работ. Конкурсанты меняют дефектные изоляторы, проводят осмотры оборудования с помощью 3D тренажера, спасают пострадавших от действия электротока, ликвидируют пожар.

О правилах прохождения каждого этапа, ходе выполнения работ, функциях каждого члена бригады студентам рассказывают судьи и наставники команды «Энергоотряд». Их роль отведена хозяевам «поля» - команде филиала «Ставропольэнерго». Опытные энергетики, уже завершившие свое выступление на этапах, помогают студентам: проводят целевой инструктаж, рассказывают о технике безопасности, оборудовании и инструментах, используемых для выполнения заданий.

Для команды студентов опытные энергетики разработали специальные этапы, с учетом уровня их теоретических знаний. На первом этапе, сочетающем теорию и практику, студенты демонстрируют умение пользоваться средствами защиты. Ребята проверяют на целостность диэлектрические боты, перчатки, а затем за минимальное время готовят к выводу в ремонт воздушную линию 10 кВ. Для этого им необходимо надеть специальный костюм и обеспечить себя всеми необходимыми атрибутами и средствами индивидуальной защиты: страховочной системой, индивидуальным сигнализатором напряжения, каской с защитным экраном.

Ко второму этапу судейская бригада допускает только двух студотрядовцев. Задание на этапе сложное - провести техническое обслуживание разъединителя типа РЛНД-10 на опоре ВЛ 10 кВ. Без помощи наставников здесь не обойтись. Работают с ним в паре из макета корзины гидроподъемника. За это время производитель работ вместе с мастером проводят внешний осмотр разъединителя, выявляют дефекты, очищают детали изоляторов, армированные швы, смазывают подшипники, подтягивают болтовые соединения, зачищают контакты. На выполнение всех регламентных работ уходит более часа.

А вот с заключительным этапом ребята справляются оперативно. Всего четыре минуты понадобилось конкурсантам, чтобы реанимировать условно пострадавшего от удара электрическим током. Свои навыки по оказанию необходимой первой помощи ребята продемонстрировали на специальном роботе-тренажере.

- Здесь, на полигоне, наши ребята познакомились не только с реальностями ежедневной работы электромонтеров, но и узнали о сложностях нештатных ситуаций, когда от квалифицированных действий специалистов зависят жизни людей, - говорит преподаватель Невинномысского техникума Дмитрий Никитченко. - Будущие специалисты должны знать, с чем им предстоит столкнуться в работе, к чему нужно быть готовыми. И мы благодарим организаторов соревнований за такую уникальную возможность получить практические навыки от профессионалов.

Оценку работы студентов на этапах судейская бригада даст уже в ближайшее время, во время объявления общих результатов соревнований. А пока судьи занимаются подведением итогов, энергетики проводят экскурсию для студентов. Ребят знакомят с тонкостями профессий комплекса и рассказывают о концепции цифровой трансформации отрасли.

- Вам, молодому поколению энергетиков, предстоит работать в энергокомплексе будущего, - обращаясь к студентам, говорит директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. – Уже сегодня мы ведем работы по внедрению цифровых технологий, перевооружению уже имеющихся трасформаторных подстанций, строительству новых. После внедрения цифровых технологий большинство операций будет проходить в автоматизированном режиме. Это, конечно, облегчит работу энергетиков, но в то же время обяжет владеть дополнительными навыками и знаниями, в том числе в области IT-технологий. Мы рассчитываем на вас, молодых специалистов, готовых работать, опережая время.