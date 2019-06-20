Уехал искать умершую мать: мальчик-аутист из Нальчика пропал в Москве

Аслан Казанов с ментальной инвалидностью из Нальчика пропал в Москве. Еще 15 июня он сел в автобус с соответствующим маршрутом, и с тех пор никто не знает о его судьбе. Известно только, что 16 числа пассажиров высадили на рынке "Синдика" на МКАД.

По одной из версий, Кабардино-Балкарию мальчик покинул, чтобы вернуться к матери в Москву, с которой они были там 7 лет назад. Но женщина, на самом деле, умерла в феврале этого года.

Как рассказала "КП-Северный Кавказ" его старшая сестра Диана, местная полиция только сейчас отправила официальную информацию о пропаже, а волонтеры искать мальчика вообще отказались. Поэтому вся надежда - только на земляков и неравнодушных.

- Деньги на билет Аслан занял у соседей - копеечная сумма, которую за день в Дагестане заработать не проблема. Но волонтеры из-за этого искать отказываются. Требуют доказать, что их помощь нужна. Пытаюсь связаться с психоневрологическим диспансером, чтобы взять документы на Аслана в подтверждение аутизма, - рассказала девушка.

Речь у мальчика ограничена, но понятная. Был одет в черные бриджи,темно-синюю футболку, на голове была светлая кепка, на ногах - черные шлепанцы. Рост: около 176 см. Глаза: светло карие. Полного телосложения. Особенности: двигается неуверенно, мелким шагом, на мизинцах обеих рук почти отсутствует ногтевая пластина - он отдирает ее, когда волнуется.

Контактная информация для связи с близкими: 8926-2308602 (Людмила)

8928-0834188 ( сестра Диана).

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