2019-06-20T20:59:57+03:00
Общество

«Сижу на обезболивающих»: синтоловый качок рассказал об ухудшении здоровья

Кирилл Терешин готовится к операции
Виталий КЛИМОВ
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Кирилл Терешин.Кирилл Терешин.
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«Синтоловый качок» Кирилл Терешин выложил на своей странице в Instagram очередное видео, в котором рассказал, как он себя чувствует и показал покрасневшие и отекшие «руки-базуки».

- Покраснения есть, тепло руки отдают, сижу по три недели на обезболивающем, потом пару недель отдых, - говорит Терешин.

Напомним, не так давно «синтоловый качок» рассказал о результатах томографии «рук-базук». По его словам в мышцах образовались большие тромбы, кровоток затруднен, идет обширное воспаление.

- Возможно, лягу под скальпель уже совсем скоро, только дождусь результатов очередного обследования, - сказал Терешин. - Полгода уже пью таблетки, делаю уколы.

Пока помочь качку не смогла даже известный врач Елена Малышева. На программу обсудить состояние Терешина она пригалсила несколько известных специалистов Москвы. И все они были единодушны: «руки-базуки» опрерировать нельзя, масло уже настолько проникло в кожу, что извлечь его , не удалив все мышцы, будет невозможно. Имунитет у Терешина подорван, существует риск развития ишемической болезни, тромбов.

Напомним, чтобы стать знаменитым, Кирилл Терешин вколол себе в бицепсы по несколько литров синтолового масла, приготовленного в домашних условиях. После такого насилия над организмом Кирилл действительно стал знаменитым, но постоянно испытывает страдания по поводу своих рук: они болят, воспаляются, а температура тела у Терешина не падает ниже 38 градусов.

Синтоловый качок рассказал о состоянии рук-базук.

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«Синтоловый качок» медленно умирает: Терешин попал в больницу из-за «рук-базук»

Пятигорский фрик Кирилл Терешин, более известный как «синтоловый качок» попал в больницу. Закачанное в знаменитые «руки-базуки» масло даёт о себе знать — парень не расстаётся с высокой температурой и всё чаще попадает в руки врачей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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