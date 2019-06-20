«Сижу на обезболивающих»: синтоловый качок рассказал об ухудшении здоровья

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин выложил на своей странице в Instagram очередное видео, в котором рассказал, как он себя чувствует и показал покрасневшие и отекшие «руки-базуки».

- Покраснения есть, тепло руки отдают, сижу по три недели на обезболивающем, потом пару недель отдых, - говорит Терешин.

Напомним, не так давно «синтоловый качок» рассказал о результатах томографии «рук-базук». По его словам в мышцах образовались большие тромбы, кровоток затруднен, идет обширное воспаление.

- Возможно, лягу под скальпель уже совсем скоро, только дождусь результатов очередного обследования, - сказал Терешин. - Полгода уже пью таблетки, делаю уколы.

Пока помочь качку не смогла даже известный врач Елена Малышева. На программу обсудить состояние Терешина она пригалсила несколько известных специалистов Москвы. И все они были единодушны: «руки-базуки» опрерировать нельзя, масло уже настолько проникло в кожу, что извлечь его , не удалив все мышцы, будет невозможно. Имунитет у Терешина подорван, существует риск развития ишемической болезни, тромбов.

Напомним, чтобы стать знаменитым, Кирилл Терешин вколол себе в бицепсы по несколько литров синтолового масла, приготовленного в домашних условиях. После такого насилия над организмом Кирилл действительно стал знаменитым, но постоянно испытывает страдания по поводу своих рук: они болят, воспаляются, а температура тела у Терешина не падает ниже 38 градусов.

Синтоловый качок рассказал о состоянии рук-базук.

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