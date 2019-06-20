В Северной Осетии из женщины достали хирургические зажимы, забытые врачами 23 года назад

В Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре в Беслане прошла операция по извлечению забытых в животе хирургических зажимов. Евета Гобеева 23 года проносила их в себе, мучаясь от адской боли. Врачи все это время разводили руками. Мол, УЗИ ничего не показывает, да и симптомов как таковых нет. Отсюда ей советовали спасаться одними только обезболивающими препаратами. Вот так почти полжизни 55-летняя женщина теряла здоровье, пока из-за больного колена случайно не сделала рентген таза и не увидела на снимке огромные ножницы внутри себя.

Как прошла долгожданная операция, "КП-Северный Кавказ" рассказал ее супруг Леонид Малиев.

- Хирург сказал, что все прошло "прекрасно". Но 23 года назад врачи говорили тоже самое. Хирург не шибко разговорчивый, ловил его в коридоре. Зажимы не сразу согласились отдать, просили все вопросы решать через администратора больницы. Боятся, видимо, что они сыграют против имиджа местных врачей, - говорит мужчина. - Жена в сознании. И теперь ей требуется дальнейшее лечение и реабилитация.

Все предоперационные анализы семья оплатила сама, о какой-либо помощи в организации санаторного лечения или выплате компенсации - молчат. Муж Еветы отмечает, что, возможно, им даже счет за операцию выставят.

- Пойдем, конечно, в правоохранительные органы. Пусть разбираются. В суд тоже пойдем, - продолжает он.

Леонид Георгиевич отмечает, что жена лучшие свои годы потратила на хождения по мукам. Женщина педагог по образованию, но давно нигде не работает, и никаких пособий при этом не получает. Можно представить, как непросто все это время супруги выкрадывали из семейного бюджета средства на лечение.

Напомним, что забыли зажимы после кесарева сечения в 1996 году в Республиканской клинической больнице во Владикавказе.

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