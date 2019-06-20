«Обобрали до нитки, и бабушка пошла на преступление»: пенсионерка забила вымогательницу доской

Деньги и человеческая алчность стали причиной трагедии на махачкалинской стройке: здесь дагестанская старушка напала на подругу с доской, утыканной гвоздями. По счастливой случайности жертве удалось выжить. Виновница бежала, и пока ей удаётся скрываться от следствия.

Нападение произошло 17 июня. По сведениям источника «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах, вопрос касался жилья и крупной суммы денег. По первой версии, пострадавшие вымогали у старушки последние гроши.

— Её грозились обобрать до нитки, грозились, что придут и к родным. Чтобы защититься и защитить семью, пенсионерка решила пойти на преступление. Рассматривается и вторая версия, по которой бабушка сама дала крупную сумму в долг, и её постоянно обводили вокруг пальца, не желая возвращать деньги. Прорабатываются обе, хотя первая приоритетнее, — сообщил собеседник «КП».

Так или иначе, старушка пригласила свою должницу на прогулку в тихий район. Как будто случайно женщины зашли на территорию стройки, где преступница схватила доску с гвоздями и напала на ненавистную знакомую.

— После старушка сбросила тело тяжелораненой пострадавшей в шахту лифта недостроенного дома. Решив, что дело сделано, она скрылась с места происшествия, — пояснили в следственном управлении СКР по Республике Дагестан. — Однако прохожие услышали стоны 57-летней женщины и пришли на помощь.

Благодаря своевременной реакции несчастную удалось спасти. Сейчас она находится в Республиканской клинической больнице Махачкалы в крайне тяжёлом состоянии.

— 69-летней женщине, совершившей нападение, удалось скрыться. Против неё возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения подозреваемой. Кроме того, как только пострадавшая очнётся, следователи попытаются более точно установить причину нападения, — резюмировали в пресс-службе.