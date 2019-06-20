Бывшего мэра Махачкалы будут судить за махинации на 34 миллиона рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего врио Махачкалы Абусупьяна Гасанова, который обвиняется в превышении полномочий и применении коррупционных схем и нанесении казне ущерба на 34 миллиона рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Следователям удалось выяснить, что чиновник создавал протекцию фирме «Дормост». Найти конкретные связи между фирмой и чиновником следствию не удалось. Но известно, что в марте 2018 года временный глава Махачкалы дал начальнику ЖКХ распоряжение обеспечить победу компании в аукционе на ремонт городских дорог.

— С «Дормостом» был незаконно заключён контракт по программе «Безопасные и качественные дороги» Махачкалинской городской агломерации на 2018 год» в Ленинском районе города. При чём другой участник аукциона предлагал те же услуги на 34 миллиона рублей дешевле, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Дагестан.

Во время обысков у чиновника нашли имущество на 16,3 миллиона рублей. По решению суда, его арестовали, и, если вина Гасанова будет доказана, оно может пойти на компенсацию причинённого ущерба.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд Махачкалы.

Напомним, что Абусупьян Гасанов должность главы столицы Дагестана занимал меньше года. Он сменил ныне осуждённого градоначальника Мусу Мусаева, также обвинённого в коррупции. Он торговал госудаственной землёй, за что был приговорён к 4 годам колонии. Интересно, что предшественник Мусаева Саид Амиров также был преступником. За серию особо тяжких преступлений он отбывает пожизненное заключение. Некоторые даже называют должность «проклятой».

Сейчас Махачкалой управляет московский управленец, уроженец Дагестана Салман Дадаев.

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