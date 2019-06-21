2019-06-21T16:02:51+03:00
Происшествия

В КЧР разоблачили радикальных исламистов, планировавших перестроить Северный Кавказ в отдельное государство

Силовики поймали 12 боевиков [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ разоблачили группу радикальных исламистов, присягнувших запрещенной в России террористической организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Как стало известно, боевики вынашивали план по перестройке Северного Кавказа в халифат.

- Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления, - уточнили в центре общественных связей ФСБ.

Всего задержали 12 преступников. Одного из них - в Москве. Силовики уже провели обыски в убежище боевиков, где изъяли экстремистскую религиозную литературу, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители и компакт-диски с видеороликами террористического характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео задержания исламистов в Карачаево-Черкесии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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