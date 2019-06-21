2019-06-21T14:46:03+03:00
Политика

Сколько стоит предвыборная агитация в «Комсомольской правде»

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для размещения материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональный выпуск газет «Комсомольская правда» (св-во ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014) и «Комсомольская правда. Еженедельник» (св-во ПИ № ФС77-58658 от 21.07.2014), территория распространения: Ставропольский край, Республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика Российской Федерации.

Прайс-лист.

Прайс-лист.

Ставропольский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» 355037 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, тел./факс (8652) 95-11-90, 95-11-91, 95-11-92. E-mail: advert.stav@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сколько стоит предвыборная агитация на сайте «Комсомольской правды»
Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению в сетевом издании материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года
Новости 24
Следователь подорвался на бомбе, прикреплённой к калитке его дома
К 2027 году «Татарское городище» превратят в музей
Депутата из Дагестана заподозрили в хулиганстве
Радужные танцоры из Ставрополя стали лучшими в стране
На Ставрополье жертва насилия публиковала фото в Instagram
В избиении восьми полицейских в Ингушетии подозревают группу лиц
Появилось видео задержания вооруженных боевиков в Карачаево-Черкесии
Главы Чечни и Ставрополья вошли в топ-10 рейтинга губернаторов-блогеров
Чеченские земли может захватить саранча
Пятигорские выпускники «засветились» на «Первом канале»
Во Владикавказе эвакуировали аэропорт
Аэропорт во Владикавказе эвакуировали из-за сообщений о бомбе
«Ты, действительно, заслужил»: Лукашенко наградил Кадырова
В Ставрополе увековечен подвиг пожарного из 13-й части
Ставрополье и Дагестан не перестали быть самыми бедными по новой методике Росстата
Первые кирпичи «сухого» фонтана заложили в Ставрополе
Уникальная икона прибыла в Ставрополь
Три дагестанские газеты вышли с передовицей « Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев»
Глав ставропольских муниципалитетов посадят под колпак