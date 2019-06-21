Сколько стоит предвыборная агитация в «Комсомольской правде»
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для размещения материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года
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Региональный выпуск газет «Комсомольская правда» (св-во ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014) и «Комсомольская правда. Еженедельник» (св-во ПИ № ФС77-58658 от 21.07.2014), территория распространения: Ставропольский край, Республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика Российской Федерации.
Прайс-лист.
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