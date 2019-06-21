Сколько стоит предвыборная агитация в «Комсомольской правде»

Сколько стоит предвыборная агитация на сайте «Комсомольской правды»

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению в сетевом издании материалов предвыборной агитации на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года