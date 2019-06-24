2019-06-24T18:37:31+03:00
Происшествия

В Дагестане разыскивается "похожий на Обаму" отчисленный студент-африканец

Новость разлетелась по сети в форме анекдота
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба МВД РДФото: пресс-служба МВД РД
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В Дагестане разыскивают 28-летнего уроженца Камеруна. В российскую республику Роберт Табокко Тарх приехал учиться на лечебном факультете местного государственного медицинского университета. Вот только доучился он только до 2 курса, и 18 июня этого года был отчислен. Из-за чего, как положено, обязан вернуться на родину, поскольку пребывает в Дагестане уже как нелегальный мигрант.

Из особых примет, как пошутили в республиканском МВД: "заикается, когда говорит на табасаранском".

- Нелегально работает на автомойках города. Завсегдатай в букмекерских конторах, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ведомства. - Ищем, чтобы легализовать, либо департировать. Выбор за ним.

Новость о розыске африканца, отчисленного из дагестанского ВУЗа, в момент разлетелась по сети в форме анекдота.

- Оставьте, пожалуйста,его по-братски, - отозвались местные. - На Обаму похож.

ИСТОЧНИК KP.RU

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