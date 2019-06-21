Нурмагомедов: «Хотел вырвать сердце Магрегору»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что порыв дикой злости привёл его к победе в титульном поединке с Конором Макгрегором. По его словам, он буквально хотел «вырвать сердце» своего соперника.

Официальный аккаунт UFC на русском языке опубликовал фото, на котором запечатлены последние мгновения схватки: Конор стоит на коленях, а Хабиб проводит решающий болевой приём. Администраторы спросили подписчиков, какие эмоции они испытывали в решающий момент.

Неожиданно, на публикацию ответил сам Хабиб Нурмагомедов. Боец коротко и ёмко ответил, что его разрывало от желания «вырвать сердце» Конора.

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Такая реакция спортсмена не вызывает удивления. На протяжении двух месяцев дагестанский «Орёл» терпел оскорбления. Ирландец покушался на святое, задевая малую родину, семью и веру Хабиба. Как истинный мусульманин, боец сдерживался, чтобы выплеснуть всю ненависть в пределах октагона.

Сил Макгрегора не хватило, чтобы оказать серьёзное сопротивление такой буре ярости. Ирландец проиграл бой без шансов, а дагестанец, не выдержав напряжения, после боя бросился в толпу, к команде Конора, оскорблявшей его даже в момент триумфа, чтобы продолжить драку.

За выходку Нурмагомедова отстранили от боёв, а временным чемпионом стал Дастин Порье. 7 сентября, на турнире UFC 242 в Абу-Даби бойцы встретятся, чтобы определить дальнейшую судьбу пояса.

К слову, боссы UFC не слишком рассчитывают на победу американского спортсмена и уже выбрали следующего соперника для Хабиба. Им станет не проигрывавший уже 7 лет Тони Фергюсон. Сам Нурмагомедов считает его опаснейшим соперником в UFC. Бой между ними намечен на декабрь этого года.

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