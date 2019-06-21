Нурмагомедов: «Хотел вырвать сердце Магрегору»
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что порыв дикой злости привёл его к победе в титульном поединке с Конором Макгрегором. По его словам, он буквально хотел «вырвать сердце» своего соперника.
Официальный аккаунт UFC на русском языке опубликовал фото, на котором запечатлены последние мгновения схватки: Конор стоит на коленях, а Хабиб проводит решающий болевой приём. Администраторы спросили подписчиков, какие эмоции они испытывали в решающий момент.
Неожиданно, на публикацию ответил сам Хабиб Нурмагомедов. Боец коротко и ёмко ответил, что его разрывало от желания «вырвать сердце» Конора.
Такая реакция спортсмена не вызывает удивления. На протяжении двух месяцев дагестанский «Орёл» терпел оскорбления. Ирландец покушался на святое, задевая малую родину, семью и веру Хабиба. Как истинный мусульманин, боец сдерживался, чтобы выплеснуть всю ненависть в пределах октагона.
Сил Макгрегора не хватило, чтобы оказать серьёзное сопротивление такой буре ярости. Ирландец проиграл бой без шансов, а дагестанец, не выдержав напряжения, после боя бросился в толпу, к команде Конора, оскорблявшей его даже в момент триумфа, чтобы продолжить драку.
За выходку Нурмагомедова отстранили от боёв, а временным чемпионом стал Дастин Порье. 7 сентября, на турнире UFC 242 в Абу-Даби бойцы встретятся, чтобы определить дальнейшую судьбу пояса.
К слову, боссы UFC не слишком рассчитывают на победу американского спортсмена и уже выбрали следующего соперника для Хабиба. Им станет не проигрывавший уже 7 лет Тони Фергюсон. Сам Нурмагомедов считает его опаснейшим соперником в UFC. Бой между ними намечен на декабрь этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU