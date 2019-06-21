2019-06-21T14:07:16+03:00
Наука

«Мы разгадаем эту мистическую загадку»: похищенный прах легендарного Хаджи-Мурата эксгумируют

В Дагестане хотят выяснить, где на самом деле захоронен величайший аварский герой
Андрей ЗОБОВ
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Хаджи-Мурат. Фото: иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»Хаджи-Мурат. Фото: иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»
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В Дагестане собираются раскрыть мистическую загадку, мучившую учёных и местных жителей: и узнать, где на самом деле похоронен легендарный герой аварского народа Хаджи-Мурат. Для этого похищенный недавно из Азербайджана прах военачальника эксгумируют, чтобы провести генетическую экспертизу. Об этом рассказал координатор проекта «Лев Толстой и Дагестан» Джамалудин Омаров.

Напомним, что в конце мая группа энтузиастов из села Цельмес поехала в Азербайджан. Из могилы, долгие годы бывшей святыней для местных жителей, они похитили останки легендарного военачальника.

Однако в самом Азербайджане эти заявления категорически опровергли. После полицейской проверки власти сообщили, что могила осталась нетронутой. Свою лепту внесли и учёные, засомневавшиеся, что в первой могиле были захоронены именно кости легендарного военачальника. По словам специалистов, вместе с ним были убиты и похоронены несколько его сторонников. Всем им отсекли головы, поэтому их останки могли перепутать.

Могила Хаджи-Мурата в Азербайджане Фото: Социальные сети

Могила Хаджи-Мурата в АзербайджанеФото: Социальные сети

— Захоронение в Азербайджане было сделано после экспедиции археолога Гусенова в 1959-м году. Он говорил, что рядом находилось три могилы. Местные указали якобы на место захоронения Хаджи-Мурата. Но могила пустовала. Он стал копать во все стороны и наткнулся на останки без головы. Решил, что это Хаджи-Мурат. Больше не копали. Но если он пошел копать чуть в сторону, не нашёл бы он Гамзало или Эльдара, убитых вместе с военачальником? Может, так и произошло. Никто не знает, — говорит старший научный сотрудник института востоковедения РАН Патимат Тахнаева.

Местные жители уверены, что в родном для Хаджи-Мурата селении Хунзах теперь покоятся его настоящие останки. Чтобы доказать свою правоту, энтузиасты готовы эксгумировать прах и оплатить генетическую экспертизу. Кроме того, похитители готовы принести извинения жителям Кахского и Закатальского районов Азербайджана, если её результаты окажутся положительными.

Останки, якобы принадлежащие Хаджи-Мурату, перезахоронили в родном селе Фото: Социальные сети

Останки, якобы принадлежащие Хаджи-Мурату, перезахоронили в родном селеФото: Социальные сети

С чем собираются сравнивать образцы, пока неизвестно. В селении живут потомки военачальника, а его череп хранится в Музее этнографии и антропологии имени Петра Великого (Кунсткамера). По словам Омарова, общественники планируют обратиться за консультацией в РАН.

СПРАВКА «КП»

Хаджи-Мурат — известный аварский военачальник, участник Кавказской войны, герой одноимённого произведения Льва Толстого. Родился в независимой Аварии — горском ханстве, поддерживавшем нейтралитет, защищая свои земли и от войск Российской Империи и от сепаратистов во главе с дагестанскими имамами. Во множестве стычек с русскими солдатами и сепаратистами завоевал авторитет свирепого и непобедимого воина.

В 1840 году перешёл на сторону имама Шамиля, вступив в ряды сепаратистов. В тот момент Хаджи-Мурат уже был национальным аварским героем, поэтому с лёгкостью убеждал целые селения Аварии признать имама законным правителем. Благодаря своему авторитету был назначен наибом (наместником правителя, — ред.) Аварии. Стал «правой рукой» — самым влиятельным и сильным союзником Шамиля.

Хаджи-Мурат был сильнейшим сторонником имама Шамиля в Кавказской войне

Хаджи-Мурат был сильнейшим сторонником имама Шамиля в Кавказской войне

В 1851 году между Шамилём и Хаджи-Муратом происходит ссора. Имам берёт в плен семью аварского военачальника. Ему приходится бежать в расположение русских частей. Здесь Хаджи-Мурат ищет военной поддержки. Однако помощи не получает и пытается вернуться в горы.

Русские солдаты настигли и убили Хажди-Мурата около села Онджалы. Его голову отправили в ставку российского командования. Несмотря на многочисленные просьбы жителей Дагестана захоронить останки, череп наиба имама Шамиля остаётся в коллекции Музея этнографии и антропологии имени Петра Великого.

КСТАТИ

В Дагестане заявили, что выкрали и перезахоронили прах Хаджи-Мурата

В Дагестане прошла церемония перезахоронения останков, предположительно принадлежащих легендарному аварскому военачальнику Хаджи-Мурату. Его могила является объектом поклонения и находится в Гахском районе Азербайджана недалеко от места последнего боя (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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