2019-06-21T17:42:13+03:00
Общество

Самые красивые выпускницы Ставрополя

Показываем очаровательных вчерашних школьниц [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Выпускные вечера прошли в РоссииВыпускные вечера прошли в РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе, по краю и в стране 20 июня прошли долгожданные выпускные вечера.

Платья выпускницы готовили задолго до торжества Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Платья выпускницы готовили задолго до торжестваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже не школьники, но еще не студенты получили долгожданные аттестаты о завершении общего среднего образования и блеснули в потрясающих образах на торжественной церемонии, а потом - на дискотеке.

Девчата блистали в потрясающих нарядах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девчата блистали в потрясающих нарядахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

От звонка до звонка: как на Ставрополье пройдут выпускные вечера

00:00
00:00

Наш фотокорреспондент провел день в окружении выпускников и насмотрелся на невероятные, иногда по-королевски шикарные наряды девчат. Оно и понятно, ведь готовились те к выпускному вечеру точно не один месяц.

Некоторые рискнули удивить образом с брюками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые рискнули удивить образом с брюкамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День, кстати, выдался пусть не солнечным, но очень жарким. Однако красоткам с потрясающими укладками и голливудским макияжем зной не помешал сохранить красоту. Как пришли сногсшибательными на вручение, такими же и вернулись в школу на танцы.

Девочек с окончанием школы поздравляли цветами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девочек с окончанием школы поздравляли цветамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На дискотеке школьники отрывались по полной. По зажигательным танцам и счастливым, веселым лицам понятно, что экзамены и вся сопутствующая им нервотрепка позади.

Школьницы с огромным удовольствием отрываются на последней своей школьной дискотеке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Школьницы с огромным удовольствием отрываются на последней своей школьной дискотеке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Неловкой ситуации с одинаковыми платьями не случилось. Увы. Это всегда забавно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Неловкой ситуации с одинаковыми платьями не случилось. Увы. Это всегда забавноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь выпускников ждет поступление в ВУЗ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь выпускников ждет поступление в ВУЗФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В школах традиционно прогремели дискотеки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В школах традиционно прогремели дискотекиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Красная дорожка как на кинофестивале Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Красная дорожка как на кинофестивалеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девчата позируют как настоящие звезды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девчата позируют как настоящие звездыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Наряды были неповторимые Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Наряды были неповторимыеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Щепотка романтики в последний школьный вечер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Щепотка романтики в последний школьный вечерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После зажигательных танцев девчата меняли высокие шпильки на удобную обувь и продолжали веселиться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После зажигательных танцев девчата меняли высокие шпильки на удобную обувь и продолжали веселитьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед дискотекой выпускницы меняли торжественный образ, чтобы ничего не мешало танцевать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед дискотекой выпускницы меняли торжественный образ, чтобы ничего не мешало танцеватьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выпускники зажигали в свете лазеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выпускники зажигали в свете лазеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

От звонка до звонка: как на Ставрополье пройдут выпускные вечера

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Новости 24
Следователь подорвался на бомбе, прикреплённой к калитке его дома
К 2027 году «Татарское городище» превратят в музей
Депутата из Дагестана заподозрили в хулиганстве
Радужные танцоры из Ставрополя стали лучшими в стране
На Ставрополье жертва насилия публиковала фото в Instagram
В избиении восьми полицейских в Ингушетии подозревают группу лиц
Появилось видео задержания вооруженных боевиков в Карачаево-Черкесии
Главы Чечни и Ставрополья вошли в топ-10 рейтинга губернаторов-блогеров
Чеченские земли может захватить саранча
Пятигорские выпускники «засветились» на «Первом канале»
Во Владикавказе эвакуировали аэропорт
Аэропорт во Владикавказе эвакуировали из-за сообщений о бомбе
«Ты, действительно, заслужил»: Лукашенко наградил Кадырова
В Ставрополе увековечен подвиг пожарного из 13-й части
Ставрополье и Дагестан не перестали быть самыми бедными по новой методике Росстата
Первые кирпичи «сухого» фонтана заложили в Ставрополе
Уникальная икона прибыла в Ставрополь
Три дагестанские газеты вышли с передовицей « Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев»
Глав ставропольских муниципалитетов посадят под колпак