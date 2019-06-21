Самые красивые выпускницы Ставрополя

В Ставрополе, по краю и в стране 20 июня прошли долгожданные выпускные вечера.

Платья выпускницы готовили задолго до торжестваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже не школьники, но еще не студенты получили долгожданные аттестаты о завершении общего среднего образования и блеснули в потрясающих образах на торжественной церемонии, а потом - на дискотеке.

Девчата блистали в потрясающих нарядахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

От звонка до звонка: как на Ставрополье пройдут выпускные вечера 00:00 00:00

Наш фотокорреспондент провел день в окружении выпускников и насмотрелся на невероятные, иногда по-королевски шикарные наряды девчат. Оно и понятно, ведь готовились те к выпускному вечеру точно не один месяц.

Некоторые рискнули удивить образом с брюкамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День, кстати, выдался пусть не солнечным, но очень жарким. Однако красоткам с потрясающими укладками и голливудским макияжем зной не помешал сохранить красоту. Как пришли сногсшибательными на вручение, такими же и вернулись в школу на танцы.

Девочек с окончанием школы поздравляли цветамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На дискотеке школьники отрывались по полной. По зажигательным танцам и счастливым, веселым лицам понятно, что экзамены и вся сопутствующая им нервотрепка позади.

Школьницы с огромным удовольствием отрываются на последней своей школьной дискотеке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Неловкой ситуации с одинаковыми платьями не случилось. Увы. Это всегда забавноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь выпускников ждет поступление в ВУЗФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В школах традиционно прогремели дискотекиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Красная дорожка как на кинофестивалеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девчата позируют как настоящие звездыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Наряды были неповторимыеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Щепотка романтики в последний школьный вечерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После зажигательных танцев девчата меняли высокие шпильки на удобную обувь и продолжали веселитьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед дискотекой выпускницы меняли торжественный образ, чтобы ничего не мешало танцеватьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выпускники зажигали в свете лазеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН