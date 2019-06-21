Скандал в Дагестане: Мэра Махачкалы сняли на видео в женском VIP-клубе

Один мэр и пятнадцать красоток: видео с подписью «Салман Дадаев в женском VIP-клубе» произвело фурор в социальных сетях Дагестана. На самом деле, ничего сверхъестественного на видео не было: мэр сидит в обществе прекрасных дам и объясняет тонкости квартирного вопроса.

rozysk.dagestan Катализатором скандала стала публикация в социальных сетях

Но пользователи социальных сетей обрушились на Дадаева с резкой критикой. Посыпались безосновательные предположения, что новый градоначальник общается с прекрасным полом вместо выполнения своих непосредственных обязанностей. Другие почему-то посчитали, что мэр находится с красавицами в близких отношениях. Досталось и самим участницам беседы, которых полили грязью, назвав «девушками лёгкого поведения».

«КП - Северный Кавказ» удалось выяснить, что интернет-сплетники глубоко ошибаются. Видео было снято в ресторане Bon Appetit, на встрече клуба активных и успешных женщин Дагестана. Салмана Дадаева сюда пригласили в качестве почётного гостя. Само собой разумеется, что за рамки этикета общение не вышло — участники встречи обсуждали животрепещущие общественно-политические вопросы.

Мэр Махачкалы в компании VIP-красоток Дагестана.

— Среди девушек были кандидаты медицинских наук, дизайнеры, представители образовательных структур. Всем нам было интересно, как новый мэр видит дальнейшее развитие города. Приятно отметить, что Салман Дадаев показал себя как открытый, очень грамотный, позитивно настроенный и принципиальный человек! Ещё раз убедились в том, что ум, сила воли, умение принимать решения и не реагировать на завистников и бездельников, возглавляющих непобедимые диванные войска, это признаки лидера, — описала беседу с мэром одна из организаторов клуба Даника Магомедова.