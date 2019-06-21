2019-06-21T20:27:29+03:00
Политика

Глава Дагестана Владимир Васильев пошёл на поправку после болезни

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев выздоравливает после подозрения на воспаление лёгких и пневмонии
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики ДагестанВладимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан
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Глава Республики Дагестан Владимир Васильев пошёл на поправку. У политика диагностировали пневмонию и подозревали воспаление лёгких. Сейчас Васильев проходит лечение в московской клинике.

— Владимир Абдуалиевич продолжает проходить курс лечения в Москве. Но он чувствует себя уже значительно лучше. Кроме того, он продолжает дистанционно управлять работой правительства республики. Каждый день ему докладывают о состоянии дел и он даёт своим подчинённым поручения. Поэтому, могу заверить, что его болезнь не влияет существенно на работу, — объяснил «КП - Северный Кавказ» представитель администрации главы и правительства Дагестана.

В данный момент на месте работы полномочия главы региона исполняет председатель правительства республики Артём Здунов.

Напомним, что о госпитализации Владимира Васильева стало известно 17 июня. Как заявили в пресс-службе, глава Дагестана хотел «перенести болезнь на ногах», но врачи настояли на госпитализации. У 69-летнего политика подозревали воспаление лёгких.

КСТАТИ

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Глава Дагестана Владимир Васильев попытался «перенести болезнь на ногах», но слёг в больницу с пневмонией и подозрением на воспаление лёгких. В руководстве региона говорят о скором возвращении Васильева (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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