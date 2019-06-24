2019-06-24T18:58:38+03:00
Происшествия

«Папа всегда с вами»: арестованный журналист написал детям трогательное письмо из СИЗО

Абдулмумина Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма, но коллеги считают это трагической ошибкой [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Абдулмумин Гаджиев написал трогательное письмо сыновьямАбдулмумин Гаджиев написал трогательное письмо сыновьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Его подозревают в финансировании терроризма, но коллеги, знакомые, соседи и учителя считают это трагической ошибкой. В добродушном, честном человеке, который никогда не притрагивался к алкоголю и сигаретам и годами писал статьи о нравственности, никто не видит сторонника радикальных экстремистов.

Редактора раздела «Религия» дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева арестовали ранним утром 14 июня. Силовики нагрянули в квартиру, когда большая и дружная семья спала. Четверо мальчишек наблюдали, как отца уложили лицом в пол, а потом увезли в Следственный комитет.

Три дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку Абдулмумина Гаджиева Фото: Социальные сети

Три дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку Абдулмумина ГаджиеваФото: Социальные сети

Коллеги Гаджиева сразу забили тревогу, сравнив происшествие с делом незаконно задержанного московского журналиста Ивана Голунова. Вскоре появилось открытое обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, пикетчики стали толпами ходить к стенам Дагестанского управления СКР в знак протеста, а три независимых издания вышли с одинаковыми полосами: «Я, МЫ Абдулмумин Гаджиев».

Несмотря на общественный резонанс, Гаджиев был арестован на два месяца. В первый же день пребывания в СИЗО, журналист написал сыновьям трогательное письмо с наставлениями. Его опубликовали на странице Абдулмумина в Instagram.

Дети арестованного журналиста Гаджиева обратились к следствию.Видео: дагестанская газета Черновик

ТЕКСТ ПИСЬМА

Мои любимые Адам, Сулейман, Идрис и Мухаммад! Раньше, шутя, я называл вас малышами. Теперь вы мужчины, на плечи которых легла ответственность за нашу семью, за родственников и близких, за маму и друг за друга.

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Слушайтесь маму, она будет сильнее переживать. Позаботьтесь о ней. Разговаривайте с ней, успокаивайте ее. Ответственно и добросовестно делайте то, что на вас возложено: учеба, уроки, тренировки. Везде старайтесь быть лучшими. Школа, джиу-джитсу, «Кванториум», плавание — не важно. Всегда выкладывайтесь и всё делайте добросовестно.

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адам, ты старший. Теперь ты за главного в семье. Будь добрее к младшим братьям, заботься о них. Когда папу забирали, Идрис старался улыбаться, но я видел в его глазах ужасную грусть. Развесели его. Береги его. Береги Сулеймана и Мухаммада.

Сулейман, слушайся старшего брата, уважай его. Будь добрым к младшим братьям, хорошо учись, во всём помогай маме и Адаму.

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Идрис! Папин Тигр! Как ты, молодой? Ай-ай, зверёнок папин! Скоро папа вернётся, и ты будешь схвачен! Я бы даже сказал АРЕСТОВАН! Ты ходишь в садик и на гимнастику? Выкладывайся, скоро будешь с папой бороться! Слушайся маму и старших братьев.

Вы прекрасно знаете, мне не нужно вам говорить. Папа никогда не курил, не ругался матом, не обижал слабых, всегда защищал справедливость и не совершал никаких преступлений. Папа — самый далёкий человек от того, в чём его обвинили. Это ошибка.

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Письмо Абдулмумина Гаджиева сыновьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пожалуйста, никогда не грустите. У вас нет времени грустить. Не волнуйтесь, не беспокойтесь, не печальтесь и сильно не скучайте. Папа всегда рядом с вами в своих молитвах. Даст Аллах, скоро вернусь, научусь готовить плов в казане на природе, и мы вместе поедем отдыхать и играть... И, пожалуйста, не дайте маленькому Мухаммаду забыть папу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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