Семь чудес чарующей Ингушетии

Туриндустрия в наши дни развита настолько, что иногда своим многообразием видов и форм даже ставит неискушенного отпускника в тупик. Отдохнуть в тихом живописном уголке либо же пуститься в экстрим-тур? Подлечиться в санатории? Или махнуть на край света в поисках следов древних цивилизаций? Мы подскажем, где подобные туристические радости можно получить в комплексе - не только летом, но и в любой сезон года.

Этот удивительный регион - волшебная Ингушетия, будто в машине времени переносящая своих гостей то в прошлое, то в будущее, в реальном режиме демонстрируя как редкие исторические артефакты, так и сверхтехнологичные «фишки».

Ингушетия по сути своей неординарна. Будучи самой компактной республикой в России и самым ее молодым субъектом (не считая Крыма), она умудряется развиваться столь интенсивно, что даст фору иным более крупным регионам. Скажем, лишь в туристической сфере за короткий срок здесь сумели в разы нарастить поток прибывающих на отдых жителей России и зарубежья.

- В 2013 году к нам приезжали около 10 тысяч туристов, а за 6 лет их число увеличилось до 300 тысяч, - говорит глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. – И это не предел – мы готовы принять куда больше отдыхающих, для чего стремимся улучшать курортную инфраструктуру и расширять сеть экскурсионных маршрутов.

Сегодня их, по словам Евкурова, уже более 30. При этом республика предлагает весь диапазон востребованных видов туризма: культурно-познавательный (в том числе исторический, этнографический, сельский, гастрономический, религиозный), оздоровительный, активный отдых в горах. Средства передвижения тоже можно выбрать на любой вкус – предусмотрены пешие, автомобильные, автобусные экскурсии, велотуры и даже путешествия на лошадях.

- Стараемся быть в тренде, продвигая событийный туризм: гости республики могут участвовать в грандиозных фестивалях, турнирах, форумах, - рассказывает глава Ингушетии. – В приоритете также экологический туризм. Тем более что наши края обладают изумительным потенциалом: свежий воздух, величественные горы, чистейшие реки и водопады подарят отдыхающим ощущения свободы, погружения в лоно первозданной природы. Приглашаем всех желающих соприкоснуться с историей древней земли, самобытной культурой нашего народа – приезжайте, Ингушетия встретит вас истинным кавказским радушием во всей своей красе!

Приоткроем завесу - какие семь чудес гостеприимной республики ожидают ее посетителей. А полный спектр ингушской экзотики, конечно же, лучше увидеть воочию.

1. Столицы: Между прошлым и будущим

Для новичков чудеса Ингушетии начинаются уже при знакомстве со столицей региона. Многие все еще путаются, какой в республике город главный – Назрань или Магас?

На всякий случай напомним: Назрань – бывший административный центр Ингушетии. Но и сегодня здесь концентрируется львиная доля населения РИ: 120 тысяч из 480 тысяч жителей.

Название этого древнего города восходит к имени первопоселенца Нясара, который упоминается в народных преданиях. Ныне туристам здесь будут интересны знаменитое Гамурзиевское городище, где некогда располагалась крепость Назрань, курган Аби-Гув и единственный сохранившийся в России уникальный древнейший мусульманский памятник эпохи Золотой Орды - купольный мавзолей Борга-Каш. До сих пор идут споры, кто в нем погребен - высокопоставленный монгол или кто-то из местной знати. А народная молва гласит, что под усыпальницей скрыты несметные богатства.

Магас (дословно – город солнца) населяет всего 10 тысяч человек, а статус столицы РИ он получил относительно недавно, в 2000 г. Но, несмотря на юный возраст, эти земли овеяны сказаниями ничуть не меньше других территорий региона.

Новая столица стоит на месте древнего города Магас, где, судя по археологическим находкам, уже в III тыс. до н. э. были развиты гончарное, железное, ювелирное, ткацкое, кожевенное ремесла. В период татаро-монгольского гнета аланы полтора месяца мужественно обороняли это поселение от врага, при штурме погибло 270 тыс. защитников города, а сам он был сожжён дотла.

В память о древнеингушской цивилизации ныне въезд в Магас украшает 18-метровая триумфальная арка - Аланские ворота. Элементы аутентичности гармонично вписываются и в новые объекты: так, недавно здесь заработал украшенный старинными аланскими орнаментами сухой светодиодный фонтан – один из крупнейших на Юге России, вот-вот город покроет стилизованная под скифо-сарматские узоры брусчатка, а на площади Алания появятся оригинальные солнечные часы с древними ингушскими тамги, используемыми со времён Византии.

Столица Ингушетии примечательна и высочайшим сооружением в регионе - стометровой Башней Согласия с ее смотровой площадкой (на уровне 85 м), открывающей потрясающую панораму на горную цепь главного Кавказского хребта. Внутри обустроен этномузей, экспонаты которого демонстрируют средневековый ингушский быт и традиции.

Башня Согласия в Магасе. Фото: сайт главы РИ.

Все эти «отголоски прошлого» соседствуют с разного рода инновациями Магаса, который заслуженно называют самым продвинутым городом России. Среди ноу-хау «добрые» скамейки с подогревом, WI-FI и ящиками для пожертвований, сенсорные питьевые фонтанчики, биотуалеты на солнечных батареях, уличные книгообменники, «умные» терминалы приема вещей для малоимущих, стеклянные остановки, «до зубов» оснащенные гаджетами – электронной библиотекой, кондиционерами, интернетом, зарядными устройствами. А еще здесь можно прокатиться на экологически чистом транспорте – велокэбе и понять, что горожане очень любят животных: для них установлены кормушки, поилки, уютные домики, а по выходным на главной площади милые пони бесплатно катают детишек.

2. Традиции: Не шашлыком единым

Лезгинка, шашлыки, джигиты - пожалуй, самый распространенный набор ассоциаций с Северным Кавказом. Но специфика этого многонационального региона гораздо шире, рельефнее, и Ингушетия яркое тому подтверждение.

Культ родителей, уважение к старшим, забота о младших, почтение к женщинам, пиетет к гостям – до сих пор ингуши свято чтят эти и другие каноны семейно-бытового кодекса, сложившегося с древности. С целью сохранения свода обычаев в республике с 2019 г. проводится новый фестиваль - национального этикета, участники которого должны знать все его тонкости, от эстетики лезгинки до охотничьего и боевого политеса. В ходе этого мероприятия у туристов есть эксклюзивный шанс вплотную познакомиться с колоритным укладом жизни ингушей.

Оценить достоинства национальной ингушской кухни тоже может любой желающий: с 2015 года в республике организуют специальные халяль-туры в честь праздника Мархаш (Ураза-Байрам). Также туристы могут погулять на настоящей национальной свадьбе, научиться всем правилам лезгинки и попробовать себя в роли всадника – это, в числе прочего, предусмотрено экскурсией «Кавказские традиции: все включено».

Радушно встречают приезжих и местные самобытные умельцы. Так, в рамках туристического маршрута «В гостях у чародея» можно посетить дом народного художника Ингушетии и России Мурада Полонкоева, который не только искусно живописует красоты своей родины, но и собственноручно возвел родовую башню высотой с 6-этажный дом. Внутри он обустроил этномузей, воссоздающий интерьер средневекового жилища и быт ингушской семьи.

А изумительные творения ингушского изобретателя и кожевника Ахмеда Шадиева превратились в настоящий бренд республики – под маркой SHADI он создает авторские изделия из рыбьей кожи: модные сазановые туфли, кошельки из семги, форелевые сумочки, осетровые вазы. Эти эксклюзивы, как и другие сувениры (бурки, папахи, кинжалы, чеканки, ковры ручной работы), туристы могут приобрести и увезти с собой на память о пленительной Ингушетии и ее талантливых жителях.

3. Зодчество: Вековая россыпь башен

Главный эксклюзив республики – старинные родовые замки, щедро усыпавшие здешние ландшафты и являющие собой пример инженерного гения. Подобного нет нигде в мире, ибо классическая башенная архитектура присуща только ингушскому народу.

Наидревнейшие постройки циклопической кладки датируются здесь II тыс. до н. э. Спустя века некоторые из них сохранились в первозданности. А местные жители по-прежнему из уст в уста передают трогательные легенды.

Одно из преданий гласит, что некогда в долине реки Асса жил мудрый и благородный Альберд (или Га). Умирая, он завещал трем своим сыновьям обосноваться в окрестностях его аула. Старший сын Эги отстроил родовые замки тут же – так появился крупнейший замковый комплекс Эгикал, в котором по сей день уцелели 50 древних жилых и боевых башен, три святилища, сотни склепов. А младшие братья Хамхи и Таргим заложили одноименные поселения поблизости. Сегодня эти древние города почти необитаемы, но их монументальные зодческие шедевры притягивают сюда массу увлеченных архаикой туристов.

Вовнушки. Фото: сайт главы РИ.

Здесь, в Джейрахском районе, сконцентрировано 2000 архитектурных памятников Ингушетии. Среди них ставшая в 2008 г. финалистом конкурса «Семь чудес России» знаменитая крепость Вовнушки с сохранившимися тремя оборонно-сторожевыми замками, которые возвышаются на отвесных скалах. По легенде, во время осады крепости отважная ингушская женщина спасла множество младенцев, перенося их в люльках из одной подожженной башни в другую, безопасную, по натянутому между ними канату.

4. Святыни: От Сели до Иисуса

Сегодня Ингушетия – регион преимущественно мусульманский. Но приезжающих сюда туристов ждут неожиданные открытия: на территории республики есть древние христианские и языческие святыни.

Один из уникальных языческих памятников - храм Мят-Сели - находится на вершине Столовой горы (Мят-Лоам), издавна имевшей для ингушей сакральное значение. Тысячи лет назад здесь отмечали день летнего солнцестояния и поклонялись древнему божеству Сели, хранителю домашнего очага и повелителю погоды. Кстати, по некоторым преданиям, именно Столовая гора была пристанищем библейского Ноева Ковчега.

Храм Тхаба-Ерды. Фото: сайт главы РИ.

А в окрестностях аула Таргим сохранился один из древнейших в России христианских храмов - Тхаба-Ерды, который, как считают специалисты, возвели еще в VIII веке грузинские миссионеры по воле царицы Тамары. Его название трактуется по-разному - Храм святого Фомы, Две тысячи святых, Наша вера. Монументальное сооружение сложено из разнокалиберных камней – толщина стен достигает метра. На них и сейчас можно разглядеть лепнину, резьбу, а на фасаде время пощадило композицию из фигур Иисуса Христа и ктитора.

5. Пейзажи: Глаз не отвести…

Живописная Ингушетия – исключительное место для любителей экотуризма. Ее девственные ландшафты очаровывают неповторимым сочетанием просторных альпийских лугов и взмывающих в небо горных «кинжалов», иссеченных хрустальными «лентами» рек и водопадов. Особенно великолепна природная мозаика Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного музея-заповедника, где к тому же расположены более 2 тысяч объектов культурного наследия республики.

Туристам непременно стоит побывать у крупнейшего в Ингушетии Ляжгинского водопада. Тремя бурными каскадами он низвергается с отвесных скал высотой 20 метров. А в полдень лучи солнца достигают дна ущелья, и мириады брызг светятся разноцветной радугой: от этого природного «фейерверка» глаз не отвести. Чудесен и 12-метровый Фуртоугский водопад, красотой которого любовался великий русский химик Д. И. Менделеев, бывавший в здешних краях во главе геологической экспедиции.

Ляжгинский водопад. Фото: сайт главы РИ.

Впечатляет в Ингушетии обилие редких и реликтовых растений: только на территории природного заповедника «Эрзи» их 180 видов, из которых 46 - краснокнижные. Также богата и разнообразна местная фауна, представленная, в том числе, редкими видами птиц и животных – здесь встречаются безоаровый козел, тур, серна, лесной кот, кавказский улар, сапсан.

6. Целебные ресурсы: Ближе к долголетию

Ингушетия заслуженно претендует на звание родины долгожителей: средняя продолжительность жизни здесь превышает 80 лет, что неудивительно - экология, здоровая пища и местные красоты творят чудеса, заставляя сердце биться с новой силой. Приобщиться к этим ресурсам могут и гости республики, в том числе собирая лечебные травы и запасаясь качественным горным медом – такие полезные занятия включены в некоторые туры.

Многие измученные недугами россияне едут сюда специально, чтобы испить живительной воды из местных источников. Среди наиболее почитаемых – целебная «минералка» из села Ачалуки и родник Ховра-Хаст близ селения Гули, вода из которого благодаря повышенному содержанию серебра как бы накапливает и передает заряд биоэнергии людям.

А тем, кто желает и полечиться, и развлечься, и получить порцию адреналина, - прямая дорога в один из красивейших на Кавказе курортов - «Армхи». Он находится в заповедной горной зоне республики в долине одноименной реки, где климат даже здоровее, чем в швейцарском Давосе.

Курорт "Армхи". Фото: сайт главы РИ.

Потенциал «Армхи» позволяет эффективно врачевать заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, органов дыхания. Кроме того, развитая инфраструктура комплекса поможет «разогнать кровь», занимаясь активными видами спорта. Здесь обустроены комфортные горнолыжные трассы разных уровней (для новичков и профессионалов) протяженностью более 2 км, действует пейнтбольный клуб, веревочный городок, первая в России рекреационная искусственная велотрасса «Green line».

7. Жизнь: Горы превращаются в море… событий!

Степенность ингушских пейзажей создает иллюзию столь же неспешной жизни в республике. Однако это не так - она все чаще «гремит» своими яркими и масштабными спортивными и культурными событиями, поучаствовать в которых могут и туристы.

Большинство из спортивных и экстрим-соревнований проходят на курорте «Армхи». В их числе международный фестиваль бейсджампинга (прыжки с парашютами с горы Цей-Лоам), турниры по даунхиллу (скоростные спуски на гоночных велосипедах), а также зрелищная «Битва в горах», на которую съезжаются борцы смешанных единоборств со всего света – состязания проходят на ринге под открытым небом в окружении исполинских гор Джейраха.

Также стоит выделить международный кинофестиваль «Золотая башня», на который ежегодно в Ингушетию съезжаются известные режиссеры и актеры России и зарубежья.

Необыкновенно колоритны фольклорные развлечения. Так, в фестивале «Калой Кант» смельчаки могут побороться за сертификат, подтверждающий статус настоящего джигита. С каждым годом растет число поклонников «Ингушских игр», соревнующихся в поднятии камня, перетягивании канатов, борьбе на поясах. Особо ярок и экзотичен театрализованный «Женский праздник», погружающий в эпоху царствования горянок-амазонок.