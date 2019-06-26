Минфин предложил обложить пять республик Северного Кавказа новым налогом

Минфин России хочет расширить количество субъектов, в которых проведут эксперимент по налогообложению самозанятых граждан. Со следующего года в нем будут участвовать 13 регионов, где есть много работников в сером секторе экономики. Под это попадают в том числе республики СКФО. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на проект запроса ведомства.

Среди будущих регионов-подопытных окажутся Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Не попали только Ставрополье и Карачаево-Черкесия. Инициативу ввести налог в их регионе проявляют местные власти.

По данным Росстата, в тени находится 63,9 процента трудящихся в Чечне, 55 процентов в Дагестане и почти 50 процентов в Ингушетии. Немного меньше таких работников у Кабардино-Балкарии (41 процент) и Северной Осетии (37 процентов).

Как утверждает издание, расширение потребует дополнительных расходов на работу налоговиков. Сейчас НПД (налог на профессиональную деятельность) действует в Татарстане, Калуге, Москве и Подмосковье.

Напомним, налог на самозанятых, который действует уже полгода, предполагает, что граждан, имеющих доход не более 2,4 миллиона в год, освобождают от подоходного налога и НДС. Их обязуют платить только четыре процента дохода от реализации товара или услуги физическим лицам, а также шесть процентов при продаже индивидуальным предпринимателям и юрлицам.