"Ушла на почту и пропала без вести": в Ингушетии разыскивают молодую девушку

В Ингушетии разыскивают без вести пропавшую Луизу Хамхоеву Магомедовну 1991 года рождения. К полицейским обратилась за помощью 38-летняя родственница девушки, рассказавшая о ее бесследном исчезновении при странных обстоятельствах.

- 24 июня она вышла из дома, пояснив, что идет в почтовое отделение. До настоящего времени о месте ее нахождения ничего неизвестно, - приводят слова близких в пресс-службе МВД республики.

Близкие отметили также, что ранее Луиза сбегала из дома и была найдена аж в Дагестане. Жителей Ингушетии и соседних регионов полицейские поэтому просят оказать помощь в поиске.

Приметы пропавшей: на вид 25-30 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, черный глаза, волосы черные до плеч, прямые. Была одета в длинное платье с бело-черными полосками, шелковый платок розового цвета, черные кожаные шлепанцы. При себе имела паспорт на свое имя.

Если вам известно, где может находиться девушка, сообщайте в полицию по телефону 02.