Нашествие саранчи: в Чечне укрыты дороги, в Дагестане собирают совками

В Чечне из-за нашествия саранчи с 21 июня сохраняется режим ЧС и срочно обрабатываются поля. Под угрозой, представьте, аж 100 тысяч гектаров посевов! Как рассказал "КП-Северный Кавказ" руководитель филиала "Россельхозцентра" в Грозном Вахид Дидиев, работы уже провели на 17 тысячах га, и сейчас срочно готовят к обработке еще 4 тысячи.

Нашествие саранчи в Чечне: введен режим ЧС.

- Режим ЧС ввели в Шелковском, Наурском, Надтеречном, Грозненском и Гудермесском районах Чечни. Опасность заселения - в переселении саранчи из Калмыкии и соседнего Дагестана, - добавили в Минсельхозе региона.

Но в Дагестане при этом уверяют, что "саранча не нанесла ущерба ни одному гектару сельхозугодий" и ситуация целиком под контролем. Хотя ранее местные выложили в сеть видео, где крылатых пожирателей приходится собирать совками, грузить в тачки и скучивать в горы.

В Дагестане саранчу собирают совком в тачку.

- В этом году нам впервые за несколько лет удалось сохранить нетронутыми сельскохозяйственные угодья Ногайского района, земли отгонного животноводства и другие зараженные территории. Не пострадал ни один гектар, – сказал первый замминистра сельского хозяйства РД Адильхан Ганакаев.