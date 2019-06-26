2019-06-26T21:29:58+03:00
Политика

Новым главой Ингушетии стал прокурор

Президент принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы республики
Андрей ЗОБОВ
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Генерал Евкуров возглавлял регион на протяжении 11 летГенерал Евкуров возглавлял регион на протяжении 11 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Президент Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил нового главу Ингушетии. До выборов, которые, по предварительной информации, могут состояться в сентябре, на правах временно исполняющего обязанности главы регион будет возглавлять бывший прокурор республики Махмуд-Али Калиматов. Он управлял ингушским отделением надзорного ведомства с 2004 по 2007 год.

Напомним, что прошение об отставке генерал-майор Евкуров подал 24 июня. Он сообщил, что народ республики разобщён и решить эту проблему сможет лишь его преемник.

Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов

Юнус-Бек Баматгиреевич возглавил Ингушетию осенью 2008 года. В регионе процветал бандитизм и терроризм, а экономика лежала в руинах. Но Евкурову удалось вернуть авторитет правоохранительным органам, победить вооружённые банды боевиков и даже усмирить враждующие кланы. Долгие годы он был арбитром в спорах, примиряя кровных врагов. Более того, ему удалось возродить экономику, привлечь в регион инвестиции и построить порядка 490 социальных объектов за время своего правления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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