24 заболевших геморрагической лихорадкой: самые опасные места на Ставрополье

На Ставрополье в больницы с укусами клещей обратилось 4738 человек, из них 1998 детей. Обращения зарегистрированы на всей территории края.

Однако заболели Крымской геморрагической лихорадкой и были госпитализированы 24 человека. Это жители Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Ипатовского, Левокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Петровского, Туркменского и Шпаковского районов, а также города Ставрополя.

В краевом Роспотребнадзоре информируют, что делается все для профилактики подобных случаев: пастбища и сельскохозяйственных животных обрабатывают, не оставляют без внимания зоны отдыха населения.

Обработано уже 6246, 4 га, 167,9% от численности поголовья крупного рогатого скота и 50,9% от численности поголовья мелкого рогатого скота.

А 598 хозяйств Роспотребнадзор обязал провести дополнительную обработку от клещей. За нарушениями следят: 125 административных протоколов составлено на тех, кто забывает заботится о своих полях и животных.

В краевом Роспотребнадзоре напоминают, что при обнаружении на себе клеща следует сразу же обратиться в больницу.