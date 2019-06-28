Кадыров рассказал, кого он считает предателями

Рамзан Кадыров уверен, что предательство — худшее из преступлений. Глава Чечни заявил, что в современном мире именно оно становится оружием, которое может нанести колоссальный ущерб целому государству.

В публикации в соцсетях Кадыров ссылается на слова Владимира Путина. Президент дал интервью Financial Times. Беседа коснулась темы отравления разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Глава государства сообщил, что не сочувствует отравленному, из-за его предательства. А измена Родине — худшее из возможных преступлений.

— Любое предательство является низким и мерзким поступком, которому не существует оправдания, — соглашается с президентом Кадыров. — А предательство своего Отечества, Родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме. Нередко оно может нанести колоссальный ущерб экономической, военной мощи страны, политической и общественной стабильности. Практически всегда на такие преступления изменники идут ради какой-то личной материальной выгоды, становящейся личным позором и проклятием.

По словам Кадырова, в нынешней геополитической ситуации предательство может выигрывать политические и информационные войны.

— Время войн с использованием конниц осталось далеко позади. Сегодня появились информационные, идеологические, психологические, санкционные войны, призванные воздействовать на сознание миллионов граждан, подорвать экономику, политическую и общественную стабильность, ослабить государства, превратить их в послушных сателлитов. Мерзкими предателями являются и те, кто становится советниками и союзниками тех, кто ведёт против нас эти войны! Россия была, есть и будет Великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю! — подытожил Рамзан Кадыров.

Напомним, что Сергей Скрипаль был полковником главного разведывательного управления России, однако в конце 90-х и начале 00-х начал работать на британскую разведку. Шпиона осудили в 2006 году, но в 2010 его передали Великобритании по программе обмена заключенными.

4 марта 2018 года был отравлен психоневролитическим газом «Новичок». Британская сторона до сих пор настаивает, что за преступлением стоит Россия, однако Владимир Путин категорически отверг все обвинения, считая их безосновательными.

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