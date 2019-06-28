2019-06-28T15:51:28+03:00
Происшествия

В Ингушетии горит коттедж Евкурова

Причины пожара пока неизвестны
Андрей ЗОБОВ
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В Ингушетии загорелся коттедж Алихана ЕвкуроваВ Ингушетии загорелся коттедж Алихана ЕвкуроваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ингушетии пожар охватил коттедж, находящийся в небольшом селе Троицкое Сунженского района. По сведениям «КП - Северный Кавказ», дом принадлежит семье Евкуровых. На месте происшествия работают экстренные службы.

Коттедж Алихана Евкурова в станице Троицкая

Коттедж Алихана Евкурова в станице Троицкая

— Поступиоа информация о пожаре в станице Троицкая горит. Сейчас пожар тушат. На улице Сунженской загорелся частный дом. Его собственником является брат бывшего главы Ингушетии Алихан Евкуров. В огне никто не пострадал, — сообщил «КП» информированный источник в экстренных службах региона.

Спасатели пока ничего не могут сказать о причине возгорания. Однако полиция собирается проработать версию поджога.

Коттедж Алихана Евкурова в станице Троицкая

Коттедж Алихана Евкурова в станице Троицкая

Напомним, что после заявления генерал-майора Евкурова о намерении уйти в отставку, жители региона всю гуляли всю ночь. Ингуши праздновали уход главы ярче, чем Новый год. Такое отношение, в первую очередь, связано с падением авторитета главы после подписания соглашения об установлении границ между Чеченской Республикой и Ингушетией. Многие местные жители были несогласны с подобным решением и народный герой Евкуров превратился в их глазах в предателя.

Юнус-Бек Баматгиреевич управлял регионом 11 лет, с осени 2008 года. Ему удалось сплотить ингушей, примирить кровных врагов, победить бандитизм и терроризм на территории республики. Кроме того, при нём было построено около 490 объектов социальной сферы: школ, больниц, дворцов культуры, а также спортивных баз и сооружений. Благодаря плодотворной работе и государственному финансированию из пепла была возрождена экономика.

Несмотря на это, Евкурову пришлось покинуть должность, из-за «разобщённости народа». Преемником генерал-майора стал бывший прокурор региона Махмуд-Али Калиматов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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