2019-06-29T11:46:14+03:00
Спорт

В ответ на критику американского комика Нурмагомедов забил трехочковый и "пошел" к НБА

Хабиб показал, как мастерски играет в баскетбол [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хабиб Нурмагомедов оказался еще тем ловкачом и, как выяснилось, прекрасно держится не только в октагоне, но и на баскетбольной площадке. У себя в Instagram профессиональный боец из Дагестана разместил короткий ролик, где мастерски забрасывает трехочковый:

Нурмагомедов мастерски забил трехочковый и пошутил, что собрался в НБА.

В подписи к видео Хабиб отметил американского комика, мастера боевых искусств и спортивного комментатора Джо Рогана и спросил:

- Ты говорил плохо о моем баскетболе?

Три дня назад Роган высмеял "дагестанский баскетбол", заявив вместе с соведущим:

- Обалдеть, белый русский баскетбол. Посмотри на Хабиба. Зачем они упали? Бороться будут? Посмотри на отца Хабиба, весь в азарте и орет на него. Это так забавно смотреть на людей, которые бегают с мячом, играют в баскетбол, но без дриблинга.

Ниже ответа на критику Нурмагомедов пошутил, что собирается теперь играть за мужскую баскетбольную лигу Северной Америки:

- НБА, я иду.

Ранее мы писали про документальный фильм о Нурмагомедове, автор которого раскрыл рецепт его непобедимости.

Напомним, что его следующим соперником станет обладатель временного чемпионского пояса Дастин Порье, и бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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