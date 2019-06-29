Кадыров похвастался переходом экс-капитана "Спартака" в футбольный клуб "Ахмат"

Бывший капитан и полузащитник ФК "Спартак" Денис Глушаков покинул московский клуб и присоединился к команде грозненского "Ахмата".

Рамзан Кадыров похвастался у себя в соцсетях, что известный российский игрок уже объявил о переходе.

Глушакова чеченский лидер назвал одним из лучших полузащитников страны, "за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России".

- Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой "АХМАТ". Добро пожаловать в Грозный! - написал глава республики.