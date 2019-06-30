2019-06-30T09:06:39+03:00
Происшествия

В Северной Осетии водители подрались из-за спящего ребенка

И втянули в разборку полицейских и всех, кто был рядом [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Северной Осетии водители подрались из-за спящего ребенкаВ Северной Осетии водители подрались из-за спящего ребенкаФото: Соцсети
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Водители Lada Priora и рейсового автобуса «Грозный-Москва» подрались в Правобережном районе Северной Осетии. Причиной потасовки стала случайность.

Как уверяют очевидцы, легковушка остановилась на светофоре. За ней оказался автобус, который держал путь в Москву. Дорога была безлюдной, поэтому водитель рейсового транспорта хотел не дожидаться зеленого. Чтобы подтолкнуть на это же впереди стоящую машину, он начал сигналить. Шум разбудил ребенка и вызвал недовольство пассажиров Lada.

После того, как обе машины тронулись, водитель легковушки ехал очень медленно и не давал себя объехать на однополосной дороге. Вскоре они встретились около поста ДПС и затеяли разборку. Дело дошло до драки, которую начали разнимать автоинспекторы.

Сотрудникам ДПС удалось разобраться в истории и примирить конфликтующих. Они публично признали свою вспыльчивость и отказались от того, что говорили друг другу. Однако руководство МВД по Северной Осетии ведет проверку по этому инциденту.

Драка водителей рейсового автобуса и легковушки с привлечением сотрудников ДПС и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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