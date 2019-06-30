Международная группа альпинистов потерялась в горах Эльбруса

Шестеро ирландцев и четверо россиян отправили сигнал SOS сотрудникам МЧС по Кабардино-Балкарии. Скалолазы застряли на высоте 5,2 тысячи метров, сообщает дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Хизир Ойтов.

- Восемь спасателей выдвинулись на вызов альпинистам, которые сейчас находятся на склоне Эльбруса на высоте 5,2 тысяч метров (Косая полка), - говорится в сообщении.

Как отмечает Ойтов, альпинисты сбили из-за плохой видимости. Однако связь с ними спасатели продолжают поддерживать.

Согласно объяснению скалолазов, которое передают спасатели, они заблудились. Россияне шли с северной стороны Эльбруса и, поняв, что не знают пути, начали спускаться. На пути они встретили ирландцев, с которыми теперь пытаются выбраться. Один из них не мог идти.

Спустя несколько часов, когда поисково-спасательная группа нашла альпинистов и начала доставлять их в безопасное место, получивший ранение ирландец скончался. Остальных продолжали вытаскивать с высоты.

К семи вечера операция была закончена. Умершего ирландца передали правоохранительным органам. По предположению спасателей, он умер от сердечной недостаточности. Других девятерых альпинистов доставили в штаб, им не требовалась медицинская помощь.