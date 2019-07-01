«С мешками на голове»: новую партию арестованных дагестанских чиновников увезли на вертолете

ФСБ и Следственный комитет провели очередную спецоперацию по задержанию проворовавшихся дагестанских чиновников. На этот раз в поле зрения силовиков попали трое заместителей руководителя «Дирекции государственного заказчика-застройщика». Они заключали контракты с избранными фирмами в ущерб бюджету. Дагестан недосчитался 241 миллиона рублей, а подозреваемые полетели спецрейсом в Москву с мешками на голове.

"Мешки на голову и в Москву": задержание и этапирование коррумпированных дагестанских чиновников.

Расследованием действий коррумпированных чиновников занимались ФСБ и Следственный комитет. По сведениям СК, под статью «превышение должностных полномочий в особо крупном размере» попали Саад Саидов, Юсуп Расулов и Магомедамин Казакбиев. Они разыгрывали тендеры на строительство школ. Некоторые компании предлагали гораздо более выгодные условия, но подозреваемые делали выбор в пользу аффилированных компаний, с чего имели свою прибыль.

— Таким образом Саидов нанёс бюджету ущерб более чем на 183 миллиона рублей, Расулов — на 52 миллиона, а Казакбиев — на 6 миллионов рублей. Фигуранты уголовного дела этапированы в Москву и арестованы по решению суда, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

На официальном канале СК также появилось оперативное видео. На кадрах видно, как силовики врываются в дома