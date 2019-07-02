Как научить детей обращаться с деньгами?

Нужно ли объяснять детям, что такое деньги и для чего они необходимы? Большинство специалистов - педагогов, психологов, финансистов - считают, что да, детей нужно обучать финансовой грамотности, причем с раннего возраста. С ними согласны и многие родители, только не знают, как это делать правильно. Почему не знают?

Скорее всего, читатель согласится с тем, что переход нашей страны от плановой экономики к рыночной, а заодно и общества от умеренного потребления к массовому и агрессивному был очень резкий. Финансовой адаптации не было, времени на передачу финансового опыта поколений - тоже. Поэтому сейчас, когда пожинаются плоды общества, относившегося к жизни с лозунгом «жить нужно здесь и сейчас», возникает необходимость обучения подрастающего поколения разумному потреблению, взвешенным финансовым решениям и ответственности за свою финансовую жизнь.

Потребительский ажиотаж проходит, и мы видим, как возникает новое поколение людей с такими подходами, как разумное потребление и потребительский минимализм. Где найти ту середину, которая правильная?

С этой целью в крае ведется систематическая работа с детьми по обучению их основам финансовой грамотности. Заинтересованные педагоги проводят занятия не только в школе, но и в детских садах. Воспитатели детских садов с удовольствием включились в работу. Используя пласт уже давно разработанных методических материалов по финансовой грамотности, с удивительным творческим подходом, они разъясняют детям старшего дошкольного возраста что такое доходы и расходы. Дети узнают, что есть траты необходимые, а есть желательные и учатся их различать и ранжировать по важности.

- Форма подачи информации и ее содержание должны подбираться с учетом возраста ребенка, - говорит Надежда Герасименко, региональный координатор Ставропольской краевой программы финансовой грамотности «Знания для жизни». - Начинать рассказывать о деньгах надо с малых лет, постепенно расширяя круг тем.

Обучение финансовой грамотности в семье можно начать и с разговора о том, что можно купить, например, на 100, 200, 500 рублей, либо совершить еще одно полезное «упражнение» - совместный поход с ребенком по магазину и изучение ценников. Пусть малыш узнает, что хлеб стоит дешевле сыра, что есть дорогие шоколадки, а есть подешевле.

Но какие бы упражнения вы не совершали, родителям важно знать, что, как и в любой сфере передачи знаний от родителей детям, передача финансовых знаний основана на примере поведения. Ваш ребенок, конечно, послушает наставления, но его финансовые навыки будут точной копией ваших.

Финансовая грамотность в школе

В 2017 году на федеральном уровне была принята национальная стратегия повышения уровня финансовой грамотности населения, утвержденная до 2023 года. Наш край является активным исполнителем соответствующей региональной программы с 2015 года.

Ведомства, включенные в активную работу по повышению финансовой грамотности, не могут не вести активную деятельность в школах, поскольку устойчивость финансового здоровья и благополучия нации начинается сегодня и сейчас с обучения детей. Для систематизации усилий всех заинтересованных сторон на базе СКИРО ПК и ПРО с начала года начал свою работу «Научно-методический центр развития финансовой грамотности».

Центр создан для того, чтобы оказывать постоянную помощь педагогическим работникам, реализующим образовательные программы по повышению уровня финансовой грамотности учащихся школ. Деятельность Центра направлена на оказание образовательных услуг, а также на организацию общественно значимых мероприятий просветительского характера по вопросам финансовой грамотности.

Сегодня перед педагогом стоит не совсем простая задача - создать условия для формирования всесторонне развитой личности: развивать у обучающихся стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов, в том числе и основ финансовой грамотности, поощрять их индивидуальные склонности и дарования.

К сожалению, некоторые педагоги считают, что занятия по финансовой грамотности должны проводиться только среди старшеклассников и студентов в рамках изучения предмета экономика, а для детей дошкольного и младшего школьного возраста эта тема не актуальна и бесполезна.

- Убеждена - это глубокое заблуждение, - говорит Елена Скорик, руководитель научно-методического центра развития финансовой грамотности в Ставропольском крае. - В скором времени мы придем к пониманию того, что финансовая грамотность - это именно те знания и навыки, которые необходимы каждому человеку в повседневной жизни в ХХI веке.

Финансовую грамотность и ранее преподавали в рамках различных предметов в школе. Вспомните, какой же задачник по арифметике без сложения и вычитания рублей и копеек? В настоящее время создана масса всевозможных образовательных материалов, которые ориентированы на аудиторию, начиная с младших классов школы и заканчивая населением в трудоспособном возрасте и пенсионерами. А также созданы пособия, которые в игровой форме позволяют постигать основы финансовой грамотности и детьми дошкольного возраста.

Этим летом в Ставропольском крае все образовательные организации получили комплекты учебно-методических материалов по финансовой грамотности для школ со 1-го по11-й классы. Эти пособия разработаны с учетом возрастных особенностей школьников. Данные пособия нацелены на то, что, выпускник школы, будет обладать серьезным необходимым уровнем знаний, который позволит ему во взрослой жизни чувствовать себя более комфортно и свободно.

База преподавателей школ, которые обучились методикам преподавания финансовой грамотности, насчитывает в Ставропольском крае на сегодняшний день более 1000 человек. То есть, практически в каждой школе есть такой эксперт - а то и не один, - который может научить тому, как рационально вести семейный бюджет, разумно подходить к кредитным продуктам банков, видеть целесообразность страхования имущества и разбираться в других аспектах грамотной финансовой жизни.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Если вы совершаете покупки в супермаркете с ребенком и отказываете ему в покупке игрушки, объясняя это отсутствием денег, будьте осторожны. Ведь на кассе вы достанете кошелек и будете расплачиваться за необходимые покупки деньгами, которых – вы сказали – нет! Этим самым вы создаете у ребенка мнение, что вы его обманываете.

Найдите другие объяснения своего отказа или уточните, на что у вас нет денег. Лучше сказать так: «У нас серьезные расходы на электричество в этом месяце - мы слишком много его потратили. Может быть, последим, чтобы лампочки не горели там, где нас нет? Тогда сможем на сэкономленные деньги купить тебе игрушку». Угадайте, кто в этом месяце будет контролером по электричеству? Но и вы не забудьте о том, что обещали! Сравните затраты, посчитайте вместе, сколько было сэкономлено, и купите обещанное.

Другой вариант - договориться, в случае если вы наверняка знаете, что в конкретном магазине будете переплачивать. Скажите ребенку: «Мы можем купить твое любимое печенье здесь за 25 рублей, но мы ведь никуда не спешим, и сейчас у нас нет тяжелых сумок, мы можем пройти немного и купить это печенье в другом магазине за 20 рублей». Учите ваших детей разумному финансовому поведению и учитесь сами!

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