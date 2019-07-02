2019-07-02T13:33:21+03:00
Происшествия

Дагестанец откопал 300 млн рублей в огороде генерала ФСБ

Теперь Магомеда Гаджиева и его сообщника будут судить
Антон ШАПОВАЛОВ
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Генерал закопал на своем участке целое состояние.Генерал закопал на своем участке целое состояние.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет закончил расследовать уголовное дело о похищении генерал-майора Александра Пастушкова, который занимал должность замначальника управления капитального строительства ФСБ. Следователи обвинили в этом преступлении изначальных подозреваемых — Магомеда Гаджиева и Романа Галушко. Защита пока что знакомится с 14 томами дела.

Похищение Пастушкова произошло в мае 2018 года. Как-то узнавшие об огромном тайнике генерал-майора злоумышленники устроили за ним слежку. В один момент, увидев, что Пастушков высадил свою дочь и остался один, Гаджиев и Галушко выволокли его из машины и затащили в свою.

Затем похитители отвезли жертву в подмосковный город Видное, где они сняли ветхий дом. Там злоумышленники выпытывали у генерал-майора сведения о том, где находится его тайник. Сначала они использовали для этого электрошокер, но затем, как пишет "Ъ", перешли на раскаленный паяльник, который и заставил отставного военного заговорить.

Уже ночью Гаджиев и Галушко поехали в Младеново, где жили Пастушковы и их садовник. Дом похищенного стоял на окраине села, что облегчило операцию. После того, как коттедж опустел, злоумышленники проникли на участок и стали копать там, где им указал генерал-майор. Этот самый огромный клад представлял собой семь кухонных контейнеров, которые вмещали в себя пять миллионов долларов. В переводе на рубли это 315 миллионов.

Затем, когда Пастушков перестал их интересовать, они вывезли его в Раменский район и оставили на дороге. Там пострадавший начал махать проезжавшим машинам. Одна из них доставила генерал-майора в больницу. Местные врачи оказали ему помощь и вызвали полицию.

Пастушков описал своих похитителей, и уголовный розыск в тандеме с ФСБ быстро нашел подозреваемых. Когда их задержали, в машине нашли 200 миллионов рублей в разной валюте. Как признались злоумышленники, остальное они потратили на машины, рестораны и девушек.

Сначала фигуранты дела признали вину, но потом отказались от показаний и перестали говорить со следователем. Теперь Гаджиев и Галушко отрицают обвинения в покушении и вымогательстве.

Судьба оставшихся денег определена: они попадут в государственную казну. Со слов Пастушкова, он впервые видел выкопанные пять миллионов долларов. Однако следователи затем нашли в его сейфе ещё 1,1 миллиона долларов, а у его дочери — 614 тысяч рублей. Недвижимость генерал-майора оценили в 36 миллионов рублей.

Следователи сделали вывод, что сам бывший сотрудник ФСБ оказался нечист на руку. В управлении капитального строительства ФСБ Пастушков работал с 2005 года. В 2008 году он занял кресло первого заместителя начальника и сошел с него только в 2015. За этот период Пастушков смог бы заработать максимум 19,7 миллионов рублей, а его супруга — 7,5 миллионов.

Имущество генерал-майора конфисковали. Его защита оспаривает решение суда и желает пересмотра дела. Как уверяет адвокат, они не могли толком подготовиться из-за того, что Пастушков находился в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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