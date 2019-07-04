«Зачем ты нам, детдомовский!»: брошенному чеченцу не дают увидеть мать

Абдулла родился 22 декабря 1978 года в астраханском роддоме. Но свою мать Амину он никогда не видел. Его отдали в детдом сразу. Семь лет он провел там, а потом - в доме-интернате, где работает до сих пор. Затем ему дали квартиру в Астрахани, и Абдулла начал жить самостоятельно.

- В 1993 году меня позвала к себе директор детдома, - рассказывает Абдулла. - И сообщила, что моя мать жива и до сих пор живет в области. Даже дала мне адрес. Мы написали письмо и послали его. Ответ пришел через две недели: здесь таких не проживает. Написали еще раз — ответа нет.

Тогда Абдулла потерял надежду. Но в 2009 году в интернат для профилактической беседы с воспитанниками приехали сотрудники уголовного розыска. Они рассказали, что знают родственников Абдуллы, и сообщили, что по тому же адресу, куда писал чеченец, живет его дядя Беслан. Абдулла дал свой номер телефона, чтобы полицейские связали его с родственником.

В мае произошел первый разговор мужчин.

- Дядька мне позвонил и сказал: «Зачем ты мне нужен, детдомовский?» И послал подальше. Я сказал, что хочу увидеть маму. А он ответил, что нечего мне у них делать и что не скажет, где мама находится.

Третью попытку найти маму чеченец предпринял в 2014 году. В интернат приехали сотрудники Следственного управления СКР по Астраханской области. Им Абдулла рассказал о своих поисках, и они помогли. Следователи выяснили, что мать мужчины давно находится в Чечне, но точного адреса Абдулла так и не узнал.

- В 2016 году мне с незнакомого номера позвонила женщина и попросила отменить поиски. Я спросил, кто она, на что она ответила, что это неважно. По голосу я понял, что у нее кавказская национальность.

Из этой беседы мужчина выяснил, что его мама - инвалид и передвигается на коляске. Также ему рассказали, почему он очутился в детдоме.

- Оказалось, до того, как я родился, у родственников был план сосватать мою мать не за моего отца, а за другого чеченца, - вспоминает Абдулла. - Судьба отца мне неизвестна. Я предполагаю, что его нет в живых. В браке после меня мама родила троих детей. Первым был мальчик, который быстро умер, второй - дочь, родившаяся с ДЦП, а третьим - сын, который впоследствии стал наркоманом. Когда умер муж, мать парализовало. Теперь за ней смотрят родственники.

После этого Абдулла пытался еще раз звонить дяде, но тот его снова послал подальше. Тогда мужчина решил написать письмо главе республики Рамзану Кадырову. А чтобы оно поскорее стало известно, опубликовал его в нескольких группах в социальных сетях.

- Уважаемый Рамзан Ахматович, прошу Вас помочь мне в моем желании найти мою маму, пожалуйста! Я Вас очень уважаю как человека, как руководителя. Вы мой кумир! - пишет в обращении Абдулла.