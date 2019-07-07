«Забег невест» в Железноводске: 2,5 километра под дождем в свадебных платьях

Дождь не остановил участниц «Забега невест» в Железноводске. В традиционном состязании поучаствовало 26 девушек Ставрополья.

Стереотип о том, что женщину в белом платье не способна остановить никакая стихия, подтвердили ставропольские девушки. К слову и зрители мероприятия тоже не стали расходиться под проливным дождем, поддерживая участниц забега в из 2,5-километровом марафоне по Курортному парку.

Кроме забега девушки показывали хореографические способности и метали букет. Выиграла Дина Параскевова из Пятигорска. Ее ждет главный приз – полет на воздушном шаре от Федерации воздухоплавания Ставропольского края.