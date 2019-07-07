2019-07-07T10:24:33+03:00
Общество

«Забег невест» в Железноводске: 2,5 километра под дождем в свадебных платьях

Пятигорская невеста с быстрыми ногами полетит на воздушном шаре
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Павел КЛОКОВФото: Павел КЛОКОВФото: Павел КЛОКОВ
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Дождь не остановил участниц «Забега невест» в Железноводске. В традиционном состязании поучаствовало 26 девушек Ставрополья.

Стереотип о том, что женщину в белом платье не способна остановить никакая стихия, подтвердили ставропольские девушки. К слову, и зрители мероприятия тоже не стали расходиться под проливным дождем, поддерживая участниц забега в их 2,5-километровом марафоне по Курортному парку.

Кроме забега девушки показывали хореографические способности и метали букет. Выиграла Дина Параскевова из Пятигорска. Ее ждет главный приз – полет на воздушном шаре от Федерации воздухоплавания Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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