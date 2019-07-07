Анна Кузнецова о девочке из Ингушетии: «Позитивных прогнозов уже нет»

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила: «Скорее всего, придется принимать тяжелые решения». Позитивные прогнозы медиков, к сожалению, не сбываются.

Повторная диагностика показала, что восстановление кровотока правой руки не произошло.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, врачи снова осмотрели ребенка и перестали делать радужные прогнозы.

Изначально была надежда сохранить обе руки. Но, как заявляли московские медики еще утром, терапия не дает результатов. Чувствительность руки не возвращается. Хотя, благодаря правильным и профессиональным действиям медиков в Ингушетии, будет функционировать левая рука. Именно они провели первую операцию, после чего девочку на самолете в сопровождении Уполномоченного по правам ребенка при Главе Республики Ингушетия Заремы Чахкиевой отправили в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля) сейчас находится ребенок.

Главная подозреваемая в зверствах над 7-летней девочкой – ее 35-летняя тётя, воспитывающая девочку в своей семье вместе с мужем, работающим в полиции. Сейчас женщина находится под арестом.

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