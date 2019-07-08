Предъявлены обвинения 15 сотрудникам МВД Кабардино-Балкарии за большие взятки

Следственный комитет России выдвинул обвинения в отношении 15 сотрудников МВД по Кабардино-Балкарии, которым вменяют ответственность за неоднократный сбор взяток. В общем они насобирали 42 миллиона рублей. Одного из обвиняемых объявили в международный розыск, передает пресс-служба СКР.

- 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарии предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных третьей части 210 статьи УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и шестой части 290 статьи УК РФ ("Получение взятки организованной группы в особо крупном размере"), - сказано в сообщении.

Банду полицейских возглавлял заместитель руководителя регионального управления ГИБДД. По материал следствия, в 2017 — 2018 годах сотрудники МВД позволяли провозить нелегальный алкоголь через свои посты. За это полицейским давали взятки, за два года они накопили около 42 миллионов рублей. 14 обвиняемых сейчас арестованы, а один из них находится в бегах. Как отмечают следователи, двое сотрудников МВД руководили районными подразделениями ГИБДД.