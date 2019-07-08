Рейтинг регионов: дагестанцы живут лучше всех на Северном Кавказе

Список из тех, кому на Руси жить хорошо и кому плохо, опубликовало агентство «РИА- рейтинг». Исследователи рассчитывали место регионов исходя из соотношения средней месячной зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году. Влияла на позицию в списке и доля населения, находящаяся за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Оказалось, жители Ямало-Ненецкого автономного округа едят бутерброд с маслом и колбасой чаще остальных россиян. Лидерская позиция объясняется тем, что доходы больше чем в три раза превышают стоимость фиксированного набора товаров и услуг, а за чертой крайней бедности находится менее 1% населения.

По СКФО выше всех взлетел Дагестан (41 место). На среднюю зарплату здесь могут себе купить почти 1,5 набора товаров и услуг. Тем не менее 15,2 процента населения республики живет за чертой бедности, а 2,3 процента — за пределами крайней бедности. Северная Осетия- Алания находится на 56 месте. 14,2 процента населения бедны, а 1,7 — крайне бедны.

Ставропольский край занял 71 строчку. На зарплату ставрополец может купить себе 1,22 набора товаров и услуг. В 2018 году размер получки, по данным Росстата, составлял около 24 тысяч рублей, а фиксированный набор товаров и услуг в декабре 2018 был около 15 184 рубля (по СКФО — 14 603 рубля). За чертой бедности на Ставрополье - 13,6% населения, 1,9% отброшены в крайнюю бедность.

Чеченская Республика с 72 местом в рейтинге имеет 20,5% населения за чертой бедности и 3,3% за чертой крайней бедности. КБР ушла еще дальше (75 место) с долей населения за чертой бедности 24,2% и 4,2% - крайне бедных. Ингушетия на 81 месте, где уже 31,9% не может позволить себе необходимое, а 5,6% обходится без крайне нужного. Хуже всего живется людям в Карачаево-Черкесии (82 место), где 24,5 процента населения — за чертой бедности, а 3,6 крайне бедны. Здесь вся зарплата у людей уходит на минимальный набор товаров и услуг.