Невеста "Синтолового качка": "Терешин не на операцию собирает, а на квартиру"

Бывшая участница «Дома 2» Олеся Малибу поделилась с общественностью, куда планирует потратить деньги Кирилл Терешин, если объявит сбор средств на операцию. О необходимости лечь под нож хирурга и удалить свои «базуки» фрик говорил давно и на днях сообщил, что для этого нужно три миллиона рублей. Столько, со слов видеоблогера, стоит операция в Европе.

Узнав о такой инициативе бывшего жениха, Малибу решила обличить Терешина. В воскресенье она сообщила, что вскоре выйдет разоблачение Рук-Базук и его скрытых помыслов. На следующий день вышел пост с названием «Лохотрон Базуки».

В нем Малибу с точностью следователя разбирает "мошенническую схему" Терешина, приводя в доказательства голосовые сообщения неудавшегося мужа. По её словам, "Синтоловый качок" решил вывести двойную выгоду из этой махинации: «и хайпануть, и бабосики по кармашкам распихать». Он хотел собрать четыре миллиона якобы на операцию и купить на них новую квартиру, которую затем сдавал бы.

В демонстрируемых голосовых сообщениях выясняется, что операция обойдется дороже - пять миллионов рублей. Собрать же он хочет тридцать миллионов рублей и на оставшееся после операции жить. Как думает фрик, такую сумму он накопит очень просто потому, что до этого мог заработать 60 тысяч только на фирменных видеоприветах.

На пост тут же отреагировал сам Терешин, который обвинил бывшую невесту во вранье.

- С середины запись включила. Покажи людям правду, я тебе вопрос задал, если бы тебе скинули деньги, ты куда бы их дела, - прокомментировал пост Базука.

Также Терешин заявил, что он обязательно соберет деньги и операция пройдет успешно. У фрика не пропадает уверенность, что стране это нужно, потому что народ хочет расправиться с синтолом. Таким образом видеоблогер желает объединить своих злопыхателей и доброжелателей.

Правда, Малибу все равно не верит в честность Терешина. Она полагает, что удаление синтола парню просто невыгодно: тогда у него пропадет основной источник дохода, а работать он не хочет.

- Руки просто висеть будут как ветки, - предрекла Малибу.