Подфартило: как дагестанец стал самым богатым чиновником правительства России

Издание Forbes во вторник опубликовало рейтинг самых состоятельных чиновников России. Двадцатку сильнейших закрыл Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии России. Уроженец Дагестана задекларировал за 2018 год 640 миллионов рублей дохода, сообщает издание.

Еще в 2016-м Керимов зарабатывал 3 миллиона 788 тысяч рублей в год, а в сведениях о доходах за 2017 год значилась сумма в 4 миллиона 722 тысячи рублей. За это же время его супруга заработала 307 тысяч. Керимов с семьей из пяти человек жил в доме площадью 640 квадратных метров. Кроме того, у него есть квартира в 81 квадратный метр и нет машин.

Ситуация с доходами чиновника изменились в 2018 году. За 12 месяцев он заработал 640 миллионов рублей. Дополнительного имущества у Керимова не появилось. Такой резкий скачок (в 137 раз) слуга народа объяснил тем, что получил наследство. Но подробностей Керимов и пресс-служба его ведомства так и не раскрыли.

Таким образом заместитель министра природных ресурсов стал самым богатым чиновником из Северного Кавказа и самым состоятельным в правительстве России.

ДОСЬЕ "КП"

После окончания юрфака МГУ житель Дербента Керимов стал помощником Пресненского межрайонного прокурора. В течение десяти лет дагестанец работал в органах прокуратуры Москвы и дослужился до заместителя межрайонного природоохранного прокурора Прокуратуры столицы.

В конце 2010 года Керимов перешел работать в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Через восемь месяцев мужчина стал советником министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а в 2013 году перешел в одну из структур администрации президента России.

С сентября 2013 года уроженец Дагестана вошел в команду полпреда президента на Дальнем Востоке. В Хабаровске Керимов пробыл семь месяцев, а потом снова вернулся в Москву, чтобы работать замначальника Федерального агентства водных ресурсов.

За время своей госслужбы Керимов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетную грамоту президента России. В 2016 году дагестанец официально перешел в федеральное министерство природных ресурсов и экологии, став заместителем министра.