«Шорты за 14 тысяч, а трусы за 150»: «Руки-Базуки» рассказал, сколько стоят его вещи

Кирилл Терешин опять ворвался в сеть с новыми высказываниями. На этот раз фрик рассказал, сколько стоят его вещи и откуда он их берет. Общая стоимость всего гардероба «Рук-Базук» превышает сто тысяч рублей.

Описывать свою одежду Терешин начал с обуви. «Синтоловый качок» носит салатовые кроссовки с оранжевой подошвой, чья стоимость, по словам фрика, составляет 28 тысяч рублей. Внешний вид нравится, но в них не удобно ходить, пожаловался видеоблогер.

- Честно, мне в них немного неудобно. Палец сдавливает потому, что у них такой фасон. Когда надеваешь их без носков, нога у меня мокрит, - сказал «Синтоловый качок» и отметил, что брендовые кроссовки — это «чистый подарок».

Шорты фрика стоят почти 14 тысяч рублей, а нижнее белье оказалось очень дешевым — 150 рублей. Футболка обойдется в три тысячи.

Свое описание «Руки-Базуки» продолжил рассказом о кепке. Парень оценил её в две тысячи и похвалил ее за то, что она не вычурная.

- Мне кажется, военная одежда не паленка. Она качественная. А вот эти бренды... Сейчас многие люксовые копии надевают и выходят, чтоб показать себя. На самом деле, стыдно такое надевать.

Затем фрик показал свои украшения. С его слов, в его цепочке и кольце 30 грамм золота, но какой пробы металл — качок не сказал. Также он не сообщил реальную цену украшения. По нашим подсчетам, стоимость таких атрибутов будет колебаться от 25 до 102 тысяч рублей.

Почти все вещи достались Терешину даром: то подарок друзей, то реклама. Однако сам "Синтоловый качок" часто забывал, что надо говорить, и оператор дирижировал всеми его словами.