2019-07-10T13:59:07+03:00
Происшествия

В Махачкале загорелся парк, огонь быстро распространяется

Сильный ветер серьёзно мешает пожарным [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Пламя быстро распространяется. Фото: кадр видеоПламя быстро распространяется. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

В Махачкале огонь охватил парк в окрестностях Вузовского озера. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. На месте происшествия уже работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет.

В Махачкале горит парк.

Вероятной причиной пожара называют брошенный окурок или неосторожное обращение с огнём. В результате загорелась сухая от жары трава.

Пожар в парке у Вузовского озера, Махачкала.

— Горела сухая трава со стороны улицы Магомеда Гаджиева. Деревья почти не пострадали. Но, конечно, дым от горящей травы выглядит очень эффектно, поэтому поднялся такой переполох. Пожар удалось локализовать в 12:26 по московскому времени. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан

В 13:09 пожарным удалось полностью потушить горящий парк. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Миллионеры из Ингушетии выиграли в лотерее второй раз подряд благодаря магической цифре
Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой
В Чечне чиновники незаконно занимались бизнесом
В Северной Осетии снова появился футбольный клуб "Алания"
Тело утопленника на Ставрополье не могут найти больше месяца
Будущее 2022 года на Ставрополье: дети мастерят беспилотники в мобильном технопарке
Соперник Хабиба внезапно заговорил на русском
«Железная сила»: армрестлеры Ставрополья уложат руки соперников на стол
Ставрополь принимает турнир по прыжкам в воду всероссийского масштаба
116 дольщиков в Пятигорске вознаградят за терпение к 2020 году
Проверка слуха: на Ставрополье гибнут пчелы?
Под шумок: в Дагестане обсуждают видео самой эффектной и тихой кражи
Урожай озимого ячменя на Ставрополье «прибавил в весе» 50 тысяч тонн
12 нарушений законов градостроительства нашли в Ставропольском крае
«Дагестанская сетевая компания»: к 9.00 восстановлено энергоснабжение 44 тысяч жителей Махачкалы