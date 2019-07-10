В Махачкале загорелся парк, огонь быстро распространяется

В Махачкале огонь охватил парк в окрестностях Вузовского озера. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. На месте происшествия уже работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет.

В Махачкале горит парк.

Вероятной причиной пожара называют брошенный окурок или неосторожное обращение с огнём. В результате загорелась сухая от жары трава.

Пожар в парке у Вузовского озера, Махачкала.

— Горела сухая трава со стороны улицы Магомеда Гаджиева. Деревья почти не пострадали. Но, конечно, дым от горящей травы выглядит очень эффектно, поэтому поднялся такой переполох. Пожар удалось локализовать в 12:26 по московскому времени. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан

В 13:09 пожарным удалось полностью потушить горящий парк. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.